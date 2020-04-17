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Иньеста: «Гризманну и де Йонгу нужно время, как и всем остальным новичкам»

сегодня, 13:34

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что форварду каталонцев Антуану Гризманну и полузащитнику Френки де Йонгу все еще нужно время на адаптацию в клубе.

Это тот же случай, что и у де Йонга. Гризманну нужно время, как и всем остальным новичкам, которые переходят в клуб каждый год. У него огромный талант, он добьется успеха и найдет свое место в команде, в которой нелегко играть.

Ранее Иньеста поделился мнением о том, что его поколение «Барселоны» больше не повторится.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:02
Гризман остался в том же чемпионате, опыт огромный, какое еще ему время нужно???
Ну а Де Йонгу можно еще дать время на адаптацию. Хотя пока его игра оптимизма не вызывает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:56
всё не просто))) будем наблюдать))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:44
Гризманн уже скоро состарится пока адаптируется.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:41
Гризман точно на выход, учитывая, что Барса смотрит на Мартинеса и Неймара. Кусареса Месси не отпустит пока. Они вместе на пенсию с Барсы уйдут.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:35
Де Йонгу да,, а вот Гризману
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:35
Время всё расставит по полочкам...
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:34
прав так и есть
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