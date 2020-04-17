Иньеста: «Гризманну и де Йонгу нужно время, как и всем остальным новичкам»

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сегодня, 13:34

Бывший полузащитник «Барселоны» выразил мнение, что форварду каталонцев и полузащитнику все еще нужно время на адаптацию в клубе.

Это тот же случай, что и у де Йонга. Гризманну нужно время, как и всем остальным новичкам, которые переходят в клуб каждый год. У него огромный талант, он добьется успеха и найдет свое место в команде, в которой нелегко играть.

Ранее Иньеста поделился мнением о том, что его поколение «Барселоны» больше не повторится.