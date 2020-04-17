Иньеста: «Гризманну и де Йонгу нужно время, как и всем остальным новичкам»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что форварду каталонцев Антуану Гризманну и полузащитнику Френки де Йонгу все еще нужно время на адаптацию в клубе.
Это тот же случай, что и у де Йонга. Гризманну нужно время, как и всем остальным новичкам, которые переходят в клуб каждый год. У него огромный талант, он добьется успеха и найдет свое место в команде, в которой нелегко играть.
Ранее Иньеста поделился мнением о том, что его поколение «Барселоны» больше не повторится.
Ну а Де Йонгу можно еще дать время на адаптацию. Хотя пока его игра оптимизма не вызывает.
Ну а Де Йонгу можно еще дать время на адаптацию. Хотя пока его игра оптимизма не вызывает.