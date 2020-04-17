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Раньери: «Всегда знал, что работать в „Челси“ — плохая идея»

сегодня, 12:53

Наставник «Сампдории» Клаудио Раньери рассказал, что было ошибкой согласиться на работу в «Челси» в 2000 году.

Я четыре года работал в «Челси» и всегда знал, что эта была плохая идея. Они выиграли АПЛ и Кубок УЕФА, но у них не было команды, которая могла бы повторить эти достижения. Когда дела пошли плохо, меня уволили. Я был очень сильно расстроен, так что взял год перерыва, но потом меня позвали в «Парму».

Моя жена убедила меня согласиться на эту работу. Тогда «Парма» была командой, которая хотела не вылететь из Серии А. Сказать честно, это была даже более сложная цель, чем победа «Лестера» в АПЛ.

Я возглавил «Парму» в середине февраля 2007 года и встретился с разными трудностями, но игроки были изумительными и делали все, что я просил. Я навсегда запомнил болельщиков «Пармы».

Ранее Раньери выразил мнение, что Де Росси может стать великолепным тренером.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:16
На самом деле дела у Раньери в Челси были не так уж и плохи, просто Рома очень хотел Жозе.
Baggio R.
Baggio R. ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 13:06
Он ещё до Абрамовича пришел, когда Челси ещё не входил в число богатейших клубов Англии, а при нем лишь год тренировал
VIPded
VIPded
сегодня в 13:06
Плохому танцору, как известно...)))
Трубадур
Трубадур
сегодня в 12:58
Нужно слушать иногда жену.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:56
всегда знал но 4 года побеждало бабло))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:54
Насильно мил не будешь.
Adepta
Adepta
сегодня в 12:54
Очень интересно, что получится скоро будет ясно.
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