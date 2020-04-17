Раньери: «Всегда знал, что работать в „Челси“ — плохая идея»

Наставник «Сампдории» рассказал, что было ошибкой согласиться на работу в «Челси» в 2000 году.

Я четыре года работал в «Челси» и всегда знал, что эта была плохая идея. Они выиграли АПЛ и Кубок УЕФА , но у них не было команды, которая могла бы повторить эти достижения. Когда дела пошли плохо, меня уволили. Я был очень сильно расстроен, так что взял год перерыва, но потом меня позвали в «Парму».

Моя жена убедила меня согласиться на эту работу. Тогда «Парма» была командой, которая хотела не вылететь из Серии А. Сказать честно, это была даже более сложная цель, чем победа «Лестера» в АПЛ .

Я возглавил «Парму» в середине февраля 2007 года и встретился с разными трудностями, но игроки были изумительными и делали все, что я просил. Я навсегда запомнил болельщиков «Пармы».