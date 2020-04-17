Ди Мария: «Победа в Лиге чемпионов с „Реалом“ уникальна для меня»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что дал ему опыт выступлений за «Реал», в составе которого он выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2013/14.
Мадрид — важный этап карьеры. Переход из «Бенфики» был огромным шагом вперед. Многие критиковали мое приобретение, потому что незадолго до него я плохо сыграл на чемпионате мира 2010 года. Клуб выложил за меня кучу денег, а моя игра не оправдывала такой ценник. Моуриньо поверил в меня, и постепенно я стал показывать, что достоин выступать за «Реал». В последнем сезоне мне выпала возможность выиграть Лигу чемпионов.
Победа в Лиге чемпионов уникальна и не похожа на победу в любом другом крупном турнире. Мне не повезло, что я не выиграл чемпионат мира, хотя был близко. Но Лига чемпионов — это что-то особенное. Ее невероятно трудно выиграть. Я выступал за топ-клубы и, играя в ЛЧ сезон за сезоном, понял, как это тяжело сделать. «Десима», которая была так важна для «Реала» в тот момент, стала великим достижением для меня и для всех остальных.
Ранее Ди Мария рассказал, что в «Реале» он не мог исполнять штрафные из-за Роналду и Бэйла.