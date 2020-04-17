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Ди Мария: «Победа в Лиге чемпионов с „Реалом“ уникальна для меня»

сегодня, 15:22

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что дал ему опыт выступлений за «Реал», в составе которого он выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2013/14.

Мадрид — важный этап карьеры. Переход из «Бенфики» был огромным шагом вперед. Многие критиковали мое приобретение, потому что незадолго до него я плохо сыграл на чемпионате мира 2010 года. Клуб выложил за меня кучу денег, а моя игра не оправдывала такой ценник. Моуриньо поверил в меня, и постепенно я стал показывать, что достоин выступать за «Реал». В последнем сезоне мне выпала возможность выиграть Лигу чемпионов.

Победа в Лиге чемпионов уникальна и не похожа на победу в любом другом крупном турнире. Мне не повезло, что я не выиграл чемпионат мира, хотя был близко. Но Лига чемпионов — это что-то особенное. Ее невероятно трудно выиграть. Я выступал за топ-клубы и, играя в ЛЧ сезон за сезоном, понял, как это тяжело сделать. «Десима», которая была так важна для «Реала» в тот момент, стала великим достижением для меня и для всех остальных.

Ранее Ди Мария рассказал, что в «Реале» он не мог исполнять штрафные из-за Роналду и Бэйла.

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Все комментарии
13ROS13
13ROS13
сегодня в 17:03
Нашел, что вспомнить.
NOVA
NOVA
сегодня в 17:01
зря Реал его продал, он бы много принес Реалу еще. я думаю даже больше чем Бэйл!!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:10
Димон всегда был реально крут в Реале! В честной борьбе выиграл место в основе у Озила. Бился в каждом матче,сам забивал не мало,да и Рон с его подач прилично клепал. А усадить на "пятую точку" в эль класико такого уважаемого защитника как Пуйоль - дорогого стоит.Жаль конечно,что Хамес поспособствовал уход "Лапши",он бы ещё не один сезон блистал за Реал!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:05
настолько "полюбил" Реал, что сбежал оттуда в МЮ, откуда вновь смылся через один сезон! Незабываемые деньки!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 15:55
Это важный момент.
beefs
beefs
сегодня в 15:52
не всем удается такое
рус фан
рус фан
сегодня в 15:50
ДиМа в том сезоне выглядел хорошо и в финале так же был очень полезен, даже гол забил. От нас болел Реала Ди Марии только уважение и хорошая память.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:42
быть в том составе реала само по себе уникально))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:24
Один из лучших в том сезоне
drug01
drug01
сегодня в 15:23
желаем только удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:23
Победа всегда уникальна...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:23
победа в ЛЧ всегда уникальна для каждого
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