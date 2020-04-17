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Бернарду Силва сообщил, что скучает по Менди и Канселу

сегодня, 12:02

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос о том, по кому из партнеров по команде он больше всего скучает во время перерыва в футбольных соревнованиях, сделанного из-за пандемии коронавируса.

Сложно выбрать, но я назову Менди. И, наверное, Канселу, потому что он всегда на всё жалуется, и мне не хватает его голоса. А вообще, я скучаю по всем [партнерам по команде].

Отметим, ранее Силва заявил, что хотел бы, чтобы форвард ПСЖ Килиан Мбаппе перешел в «Ман Сити».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:42
Я скучаю по Тебе, как подранок по своей стае.
Я скучаю по Тебе, вот ведь как бывает...
( С. Трофимов)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:07
мы все скучаем по друзьям!
drug01
drug01
сегодня в 12:06
Без футбола всем плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:04
Ностальгия от изоляции???
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