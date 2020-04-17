Бернарду Силва сообщил, что скучает по Менди и Канселу

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сегодня, 12:02

Полузащитник «Манчестер Сити» во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос о том, по кому из партнеров по команде он больше всего скучает во время перерыва в футбольных соревнованиях, сделанного из-за пандемии коронавируса.

Сложно выбрать, но я назову Менди. И, наверное, Канселу, потому что он всегда на всё жалуется, и мне не хватает его голоса. А вообще, я скучаю по всем [партнерам по команде].