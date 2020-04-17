Бернарду Силва сообщил, что скучает по Менди и Канселу

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос о том, по кому из партнеров по команде он больше всего скучает во время перерыва в футбольных соревнованиях, сделанного из-за пандемии коронавируса.
Сложно выбрать, но я назову Менди. И, наверное, Канселу, потому что он всегда на всё жалуется, и мне не хватает его голоса. А вообще, я скучаю по всем [партнерам по команде].
Отметим, ранее Силва заявил, что хотел бы, чтобы форвард ПСЖ Килиан Мбаппе перешел в «Ман Сити».
Я скучаю по Тебе, вот ведь как бывает...
( С. Трофимов)
Я скучаю по Тебе, вот ведь как бывает...
( С. Трофимов)