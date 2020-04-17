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Бенатиа: «Гвардиола не умеет строить отношения с игроками»

сегодня, 14:57

Бывший защитник «Ювентуса» и «Баварии», ныне выступающий в катарском «Аль-Духаиле», Мехди Бенатиа высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Бенатиа играл под руководством Пепа с 2014 по 2016 год в составе мюнхенской «Баварии».

Тактически он лучший тренер в мире. Не вижу никого, кто был бы лучше него.

Но Гвардиола не понравился мне в плане отношений с игроками. В этом аспекте он слаб.

Конечно, он может стать подходящим тренером для «Ювентуса», но, по моему мнению, у Сарри отличное видение футбола.

Ранее защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис рассказал, что мечтал бы работать под руководством Гвардиолы.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:51
Ему по статусу положено чувствовать себя королем.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:40
сколько людей столько мнений)) но это какая то обида говорит))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:15
Каждому мил не будешь.
drug01
drug01
сегодня в 15:11
зачем делать такой вывод?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:09
Это говорит не первый игрок из тех,кто у лысого играл( Ибра не даст соврать)
Izmar
Izmar
сегодня в 15:09
Главное, результат.
beefs
beefs
сегодня в 15:06
идеалом был только В.Ленин
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:06
Высокомерие мешает,с игроками с характером он обычный а с простыми надменный.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:58
Что то не заметно, игру он ставит
Youngberg
Youngberg
сегодня в 14:57
умеет но не со всеми
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