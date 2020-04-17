Бенатиа: «Гвардиола не умеет строить отношения с игроками»

Бывший защитник «Ювентуса» и «Баварии», ныне выступающий в катарском «Аль-Духаиле», Мехди Бенатиа высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Бенатиа играл под руководством Пепа с 2014 по 2016 год в составе мюнхенской «Баварии».
Тактически он лучший тренер в мире. Не вижу никого, кто был бы лучше него.
Но Гвардиола не понравился мне в плане отношений с игроками. В этом аспекте он слаб.
Конечно, он может стать подходящим тренером для «Ювентуса», но, по моему мнению, у Сарри отличное видение футбола.
Ранее защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис рассказал, что мечтал бы работать под руководством Гвардиолы.