«Барселона» готова расстаться со всеми футболистами, кроме Месси

«Барселона» на фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, готова расстаться со всеми футболистами, кроме троих — нападающего Лионеля Месси, голкипера Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от идеи вернуть в команду нападающего ПСЖ Неймара.
А представь что будет с Барсой когда уйдёт Месси,будут бороться за лч как в начале двухтысячных!
А представь что будет с Барсой когда уйдёт Месси,будут бороться за лч как в начале двухтысячных!
Однозначно не стоит прощаться со старым перчиком Артурчиком и молодым Пучем.
А вот с черным лоботрясом конкретно лоханулись.Вроде шустрый,но такой ломкий.
Однозначно не стоит прощаться со старым перчиком Артурчиком и молодым Пучем.
А вот с черным лоботрясом конкретно лоханулись.Вроде шустрый,но такой ломкий.
Барса никому не нужна а только деньги всем,никто не хочет рисковать,чтобы спасти команду а без Неймара Барса эта Валеньсия.
У Реала не будет долго конкурентов в Испании.
Барса никому не нужна а только деньги всем,никто не хочет рисковать,чтобы спасти команду а без Неймара Барса эта Валеньсия.
У Реала не будет долго конкурентов в Испании.