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«Барселона» готова расстаться со всеми футболистами, кроме Месси

сегодня, 21:15

«Барселона» на фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, готова расстаться со всеми футболистами, кроме троих — нападающего Лионеля Месси, голкипера Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от идеи вернуть в команду нападающего ПСЖ Неймара.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:21
Хоть разума хватило от петушка отказаться
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 23:10, ред.
Ну что вам такого сделал Месси, почему вы его так ненавидите, не пойму. Я еще могу понять, что видите у него какие - то человеческие недостатки, что-то в нем не нравится ( это ваше личное дело ), но, объективности ради, почему не хотите признать, что это действительно выдающийся футболист современности ? Разве он не радует вас, ненавистников, своей великолепной игрой ? Будьте же в конце концов объективны, господа - хулители аргентинца, и признайте, даже скрепя от злости зубами, объективность моих слов. С вашей стороны это будет честно.
juvenale
juvenale
сегодня в 22:55
заголовок и текст хаха
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 22:52
я бы оставил тер Штегена!
eleven LC
eleven LC ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 22:47
Я с тобой согласен!
А представь что будет с Барсой когда уйдёт Месси,будут бороться за лч как в начале двухтысячных!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 22:22
Цикличность в футболе ещё никто не отменял. Прошла эпоха хавиньестовской Барсы и наступил апокалипсис в клубе. Я барсукам это пару лет назад говорил,что вечно в судейском шоколаде не будете и Реал опять станет бессменным гегемоном в Испании! Мне по человечески жаль истинных болельщиков клуба,они не причём,а вот гноморочерам большой привет!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 22:20
да у них там паника полным ходом видать )
kella
kella
сегодня в 22:10
Пока пандемия не закончится, можно писать что угодно,а команды комплектовать даже танцорами, - результат не изменится!
League1
League1
сегодня в 21:53, ред.
Неверное всё наоборот. Все готовы расстаться с барселоной, кроме труса меси. Все найдут себя и проявят себя в других командах, а гномяра сразу умрёт. Кроме барсы он нигде не выживет, потому что бездарь. Даже вечный пиар не сможет ему помочь.
x2_5hg68k589
x2_5hg68k589
сегодня в 21:48
Всех распродать и пусть втроем играют.
ЮHBА
ЮHBА
сегодня в 21:34
Заголовок не соответствует телу текста.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 21:32
Почему тогда у Реала таких проблем нет ,да и у остальных,кроме Бартомеу?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:32
С Гризманном и Коутиньо я бы не спешил расставаться. Авось при новом тренере расцветут новыми яркими красками.Время покажет.
Однозначно не стоит прощаться со старым перчиком Артурчиком и молодым Пучем.
А вот с черным лоботрясом конкретно лоханулись.Вроде шустрый,но такой ломкий.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ параZит (раскрыть)
сегодня в 21:31
Скоро поверишь,когда команду распродадут и купят дешевых игроков и Барселона станет Спартаком 21 века.
BDA8181
BDA8181 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 21:31
Открою маленький секрет, все клубы в Испаний живут в кредит))) это вам для справочки. ))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:30
параZит
параZит
сегодня в 21:29
Источник: "Реал" Мадрид, забыли дописать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:27
Не верят мне,что Бартомеу убивает команду,украл и растранжирил сотни миллионов а теперь не знает как выйти из ситуации.Самый богатый клуб на грани полного банкрота из за трусливого молчания,кроме нескольких человек.
Барса никому не нужна а только деньги всем,никто не хочет рисковать,чтобы спасти команду а без Неймара Барса эта Валеньсия.
У Реала не будет долго конкурентов в Испании.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 21:27
Именно это и надо делать..
VIPded
VIPded
сегодня в 21:26
Фигню какую-то написали...
LOpp
LOpp
сегодня в 21:25
Вот пусть втроём и играют
Трубадур
Трубадур
сегодня в 21:21
Не может такого быть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:19
Ерунда!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:19
приплыли))) дальше некуда ))
shlomo
shlomo
сегодня в 21:16
Ну это не в какие рамки не лезет
beefs
beefs
сегодня в 21:15
похоже крах Барсе
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