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Евсеев: «Я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков»

18 апреля 2020, 12:23

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что любит вино, и поведал о его пользе.

Футбол — это в том числе и отпуск после сезона. У профессионального игрока, тренера ритм жизни такой, что батарейки к концу чемпионата пустые. И обязательно надо хорошо отдохнуть, зарядиться эмоциями.

У нас в семье не любят отпуск на пляже. Мы путешествуем. Стараемся узнать что-то новое. Получить удовольствие от смены мест. От знакомства с другой культурой.

Никогда не думал, что к 40 годам начну интересоваться вином. Но когда впервые приехали в Тоскану, конечно, поехали на экскурсию по винодельням. И вдруг зацепило: стало интересно сравнивать вина, пробовать, запоминать.

Виноградники всегда очень красивы. Таня любит в них фотографироваться. А мне просто нравится эта медленная жизнь. Когда не спеша ходишь по старым улицам. Смотришь на виноград. На то как живут там люди. Заряжаешься силами.

Гави и Монтепульчано — мои любимые вина. И еще рислинг, хотя это уже не Италия. Может быть, странно, но белые мне нравятся больше красных. Даже зимой, в холода.

И я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков. Снимает усталость, эмоциональную прежде всего. Здоровому тренированному молодому человеку это полезнее чем бутылка сладкой газировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаю алфавит. Буква В — это вино. Вроде бы не совсем футбольное слово. Но футбол это в том числе и отпуск после сезона. У профессионального игрока, тренера ритм жизни такой, что батарейки к концу чемпионата пустые. И обязательно надо хорошо отдохнуть, зарядиться эмоциями. У нас в семье не любят отпуск на пляже. Мы путешествуем. Стараемся узнать что-то новое. Получить удовольствие от смены мест. От знакомства с другой культурой. Никогда не думал, что к 40 годам начну интересоваться вином. Но когда впервые приехали в Тоскану, конечно поехали на экскурсию по винодельням. И вдруг зацепило: стало интересно сравнивать вина, пробовать, запоминать. Виноградники всегда очень красивы. Таня любит в них фотографироваться🤣 А мне просто нравится эта медленная жизнь. Когда не спеша ходишь по старым улицам. Смотришь на виноград. На то как живут там люди. Заряжаешься силами. Гави и Монтепульчано -мои любимые вина. И ещё рислинг, хотя это уже не Италия. Может быть, странно, но белые мне нравятся больше красных. Даже зимой, в холода. И я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков. Снимает усталость, эмоциональную прежде всего. Здоровому тренированному молодому человеку это полезнее чем бутылка сладкой газировки. #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #премьерлига #италия #вино #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал, почему Бышовец убрал его из «Локомотива».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 14:56
Ничто человеческое ему не чуждо
Erlov
Erlov
18 апреля в 13:28
Судя по Евсееву, он не рюмочками употребляет.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 12:58
прям как то странно водку называет))
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 12:51
На снимке явно ни после одной рюмочки.
Bладимиp
Bладимиp
18 апреля в 12:38
Сам тоже, видно, не против даже одной рюмочки.
Jin-Ho
Jin-Ho
18 апреля в 12:32
лучше, в перерыве между таймами
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 12:30
На базу "Уфы" уже завозят первые бокалы для игроков...
upnrx5t_dxh_
upnrx5t_dxh_
18 апреля в 12:27
Хорошее интервью.
Erlov
Erlov
18 апреля в 12:25
Кому можно и рюмочку самогону.
Aerobniy
Aerobniy
18 апреля в 12:23
Вопрос интересный, пока не понятно.
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