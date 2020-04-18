Евсеев: «Я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что любит вино, и поведал о его пользе.
Футбол — это в том числе и отпуск после сезона. У профессионального игрока, тренера ритм жизни такой, что батарейки к концу чемпионата пустые. И обязательно надо хорошо отдохнуть, зарядиться эмоциями.
У нас в семье не любят отпуск на пляже. Мы путешествуем. Стараемся узнать что-то новое. Получить удовольствие от смены мест. От знакомства с другой культурой.
Никогда не думал, что к 40 годам начну интересоваться вином. Но когда впервые приехали в Тоскану, конечно, поехали на экскурсию по винодельням. И вдруг зацепило: стало интересно сравнивать вина, пробовать, запоминать.
Виноградники всегда очень красивы. Таня любит в них фотографироваться. А мне просто нравится эта медленная жизнь. Когда не спеша ходишь по старым улицам. Смотришь на виноград. На то как живут там люди. Заряжаешься силами.
Гави и Монтепульчано — мои любимые вина. И еще рислинг, хотя это уже не Италия. Может быть, странно, но белые мне нравятся больше красных. Даже зимой, в холода.
И я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков. Снимает усталость, эмоциональную прежде всего. Здоровому тренированному молодому человеку это полезнее чем бутылка сладкой газировки.
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