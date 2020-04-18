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Председатель совета директоров «Динамо» поздравил клуб с днем рождения

18 апреля 2020, 12:19

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев московский футбольный клуб с днем рождения. Сегодня «Динамо» исполняется 97 лет.

Сегодня особенный день для многих поколений динамовцев! Легендарному спортивному обществу и нашему футбольному клубу исполняется 97 лет. За это время динамовское спортивное движение добилось выдающихся результатов. Появилось огромное количество талантливых спортсменов, олимпийских чемпионов, победителей всевозможных соревнований мирового уровня. За это время футбольный клуб 11 раз становился чемпионом СССР, неоднократно завоевывал Кубок страны. В 1945 году динамовцы съездили в турне по Великобритании и вернулись оттуда непобеждёнными, первыми из отечественных клубов вышли в финал Кубка обладателей кубков 1972 года. За «Динамо» выступал лучший вратарь всех времен — Лев Иванович Яшин и многие другие замечательные мастера.

Все это наша великая история, которую мы помним и чтим. Сейчас мы продолжаем работать над усилением всех структур и подразделений футбольного клуба, занимаемся усовершенствованием инфраструктуры, что, несомненно, позволит «Динамо» стать еще сильнее и создаст прочный фундамент для будущих побед. Мы хотим видеть «Динамо» в числе лучших клубов страны, участником самых престижных европейских соревнований. Целенаправленно движемся в этом направлении.

С огромной радостью и удовольствием хочу поздравить наших болельщиков, динамовских спортсменов как бывших, так и нынешних, всех работников «Динамо» с этим знаменательным праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма в любых ситуациях и вдохновения от новых побед!

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:31
с днюхой всех динамиков!!
Mangur
Mangur
18 апреля в 13:47
Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев московский футбольный клуб с днем рождения. Сегодня «Динамо» исполняется 97 лет.
Присоединяюсь к Поздравлениям.
shlomo
shlomo
18 апреля в 12:34
Поздравляю болельщиков с Днем Рождения клуба!
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 12:23
Поздравля Динамо с днюхой!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 12:19
Прославленный клуб с Днём рождения!
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