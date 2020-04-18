Кокорин рассказал, почему сорвался его переход в лондонский «Арсенал»

Нападающий «Сочи» рассказал, почему в свое время сорвался его переход в лондонский «Арсенал».

Мой самый известный сорвавшийся трансфер — срыв аренды в «Арсенал». С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотели переподписать. Я был уже готов лететь, но не решили с клубом вопрос, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня посмотреть на год.