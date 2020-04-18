Кокорин рассказал, почему сорвался его переход в лондонский «Арсенал»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, почему в свое время сорвался его переход в лондонский «Арсенал».
Мой самый известный сорвавшийся трансфер — срыв аренды в «Арсенал». С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотели переподписать. Я был уже готов лететь, но не решили с клубом вопрос, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня посмотреть на год.
Ранее Кокорин объяснил, почему проводит карантин в Санкт-Петербурге.
На его стороне были....Лимит...высокие оклады...и желание Динамо хоть что то получить до момента когда игроки станут свободными агентами....
За 2,6 млн заполучить двух игроков сборной...очень неплохая сделка...
На его стороне были....Лимит...высокие оклады...и желание Динамо хоть что то получить до момента когда игроки станут свободными агентами....
За 2,6 млн заполучить двух игроков сборной...очень неплохая сделка...
но важны подробности и акценты, а этого нам не узнать
но важны подробности и акценты, а этого нам не узнать
Ох уже эти сказочники...
Ох уже эти сказочники...
стул скучает..
стул скучает..
Боятся что у деревянного будет конкуренция!
Боятся что у деревянного будет конкуренция!