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Кокорин рассказал, почему сорвался его переход в лондонский «Арсенал»

18 апреля 2020, 22:36

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, почему в свое время сорвался его переход в лондонский «Арсенал».

Мой самый известный сорвавшийся трансфер — срыв аренды в «Арсенал». С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотели переподписать. Я был уже готов лететь, но не решили с клубом вопрос, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня посмотреть на год.

Ранее Кокорин объяснил, почему проводит карантин в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
19 апреля в 10:10
Все из за денег.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 апреля в 09:45
Боашу было проще заполучить Кокорина (+ Жиркова)...чем Венгеру....
На его стороне были....Лимит...высокие оклады...и желание Динамо хоть что то получить до момента когда игроки станут свободными агентами....
За 2,6 млн заполучить двух игроков сборной...очень неплохая сделка...
arsena1
arsena1
19 апреля в 09:41
Если отбросить туманные формулировки, то мой трансфер в Арсенал сорвался по той же причине - я им нахрен не нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 09:26
Повезло Арсеналу
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 09:24
Динамо для Кокорина был маловат. Клуб без претензий на титулы. Зенит это правильный выбор, это мечта любого российского футболиста. Гыгыгы
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:00
Но потом на твоем пути появился богатый питерский Зенит и все вопросы отпали сами собой)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 07:53
Кокорин всю свою карьеру выбирал деньги, а то, что карьера позорной получилась виноваты клубы.
VIPded
VIPded
19 апреля в 07:13
Зато как интересно жизнь сложилась...)))
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 07:00
Кокорин не пошел в АПЛ и правильно сделал.
112910415
112910415
19 апреля в 06:43
по-видимому, что-то подобное имело место
но важны подробности и акценты, а этого нам не узнать
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 04:12
Во всем Динамо виновато.
Comdiv
Comdiv ответ oFANATo (раскрыть)
19 апреля в 01:30
Читай лучше Уткина, где он пишет как цска себе чемпионства покупал.
minai
minai
19 апреля в 00:56
Почему-то верю я Кокорину.
Adepta
Adepta
19 апреля в 00:17
В России Кокорин будет постоянно чемпионом, а в Англии в середняках бегать.
oFANATo
oFANATo ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
19 апреля в 00:08
Жалко у пчёлки....)))
Legend 6
Legend 6
19 апреля в 00:02
Ох у эти сказочки,
Ох уже эти сказочники...
VAN ARM
VAN ARM ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
18 апреля в 23:58
они знают)))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ oFANATo (раскрыть)
18 апреля в 23:52
жаль что ты не в тульском арсенале...
стул скучает..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ VAN ARM (раскрыть)
18 апреля в 23:52
всем коням это напиши..
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 23:30
пора садится писать мемуары))) футбол у тебя заканчивается))))
oFANATo
oFANATo ответ ermak6848 (раскрыть)
18 апреля в 23:12, ред.
Василий Уткин: «Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один»

Боятся что у деревянного будет конкуренция!
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 23:00, ред.
Теперь можно попробовать только в Тульский Арсенал:))) Если только стулом по голове не будешь никого бить.
Valeleo
Valeleo
18 апреля в 22:57
В Арсенал можно попасть только из Зенита, это все знают.
ermak6848
ermak6848
18 апреля в 22:51
играйте Шура за ЗЕНИТ
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 22:46
Поздно, проехали.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 22:42
Хитрый какой этот Арсенал. Аренда на год Динамо не устроила и это правильно.
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 22:38
Кокорин выбрал Зенит.
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