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Челлино раскритиковал власти Италии

19 апреля 2020, 09:59

Президент «Брешии» Массимо Челлино раскритиковал власти Италии за действия в период пандемии коронавируса. 

Абсурдно, что мы обсуждаем, возобновлять сезон или нет. Я счастлив, у меня есть виллы в Кальяри и в Майами, но девять миллионов итальянцев живут за чертой бедности. 

Страна должна быть ближе к своему народу, а чек на 600 евро мало что даст. Я разочарован тем, что правительство проявляет мало обеспокоенности. Я всерьез раздумываю о получении британского паспорта. 

Ранее стало известно, что Челлино заразился коронавирусом.

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ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 11:34
Что тогда нам говорить про наших воров и дармоедов
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 10:45
правительству на людей наплевать, было, есть, будет. за очень редким исключением.
ОПС
ОПС
19 апреля в 10:02
Что критиковать? Работать надо.
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