Президент «Брешии» Массимо Челлино раскритиковал власти Италии за действия в период пандемии коронавируса.

Абсурдно, что мы обсуждаем, возобновлять сезон или нет. Я счастлив, у меня есть виллы в Кальяри и в Майами, но девять миллионов итальянцев живут за чертой бедности.

Страна должна быть ближе к своему народу, а чек на 600 евро мало что даст. Я разочарован тем, что правительство проявляет мало обеспокоенности. Я всерьез раздумываю о получении британского паспорта.