Владелец «Брайтона»: «В АПЛ большинство за досрочное завершение сезона»

Владелец «Брайтона» Тони Блум считает, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом Англии, если сезон будет завершен досрочно.

Я не могу представить себе ситуацию, если в случае досрочного завершения сезона для определения команд, которые будут покидать высший дивизион, будет использован показатель «среднее количество набранных очков за матч». Это не учитывает силу соперников, матчи с которыми проведены не были. Однако можно определить победителя сезона, им по праву должен стать «Ливерпуль», а еще можно определить обладателей путевок в еврокубки.

При обсуждении с представителями других клубов мнение о досрочном завершении сезона находит большее число сторонников, как мне кажется. В таком случае нам нужно провести серьезную работу по тому, как пройдет следующий сезон.