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Владелец «Брайтона»: «В АПЛ большинство за досрочное завершение сезона»

19 апреля 2020, 09:34

Владелец «Брайтона» Тони Блум считает, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом Англии, если сезон будет завершен досрочно.

Я не могу представить себе ситуацию, если в случае досрочного завершения сезона для определения команд, которые будут покидать высший дивизион, будет использован показатель «среднее количество набранных очков за матч». Это не учитывает силу соперников, матчи с которыми проведены не были. Однако можно определить победителя сезона, им по праву должен стать «Ливерпуль», а еще можно определить обладателей путевок в еврокубки.

При обсуждении с представителями других клубов мнение о досрочном завершении сезона находит большее число сторонников, как мне кажется. В таком случае нам нужно провести серьезную работу по тому, как пройдет следующий сезон.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют возобновить тренировки в конце мая.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 апреля в 13:37
когда спадёт эта зараза, нужно доиграть, пускай без зрителей
2_4czd_n97qj
2_4czd_n97qj
19 апреля в 13:14
Если новый сезон не начинать, то можно и старый завершить. С осени до зимы играть. А потом перейти на сезон весна-осень как у нас в России было.
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 13:02
Неполноценное будет чемпионство, если не доиграть чемпионат.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 09:52
владельцев интересуют только деньги))
VIPded
VIPded
19 апреля в 09:46
Надо доиграть без зрителей!!!
Youngberg
Youngberg
19 апреля в 09:34
это нормальное явление
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