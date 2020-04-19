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Смертин поучаствовал в акции «Беги дома»

19 апреля 2020, 14:19

Бывший российский футболист Алексей Смертин преодолел марафонскую дистанцию на беговой дорожке во время акции «Беги дома».

Абсолютная усталость во всем теле, но голова становится от этого не тяжелее, а наоборот, светлее. Ощущение финишной линии окрыляет. Хочется отдохнуть, тело требует, но своей головой я ему не даю. Что после? Вода, ванная и поесть. Чувствую себя хорошо, ноги гудят. На беговой дорожке покрытие мягче, удобнее, хоть и тяжелее психологически. Мысль о поддержке, об этом проекте, в который вовлечены огромное количество участников не только из области спорта, греет изнутри. Я рад, что всё получилось.

Ранее Алексей Смертин рассказал о том, чем он занимается во время режима самоизоляции. 

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Все комментарии
Karabal
Karabal
19 апреля в 19:22
Вранье.
Союзник противников
Союзник противников ответ Vredinka_online (раскрыть)
19 апреля в 16:45, ред.
Вы не знаете,что такое "марафонская дистанция" (По памяти-42 км 195 м)???Хотя Смертин мог и сбрехать,конечно,не пробежав и половины.
Союзник противников
Союзник противников
19 апреля в 16:43
Как бы мне влиться в это милое сообщество с личной беговой дорожкой,велотренажёром,парком и бассейном???
Vredinka_online
Vredinka_online
19 апреля в 14:38
Интересно сколько пробежал)
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 14:31
Каждый занимается собой находясь дома.
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
19 апреля в 14:28
все побежали))) ну и я...))
VAN ARM
VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
19 апреля в 14:27
не секрет от кого?))
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 14:21
Может поучаствовать наверное должно быть написано
shlomo
shlomo
19 апреля в 14:20
А я тоже бегаю дома..:)))
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