Смертин поучаствовал в акции «Беги дома»

Бывший российский футболист преодолел марафонскую дистанцию на беговой дорожке во время акции «Беги дома».

Абсолютная усталость во всем теле, но голова становится от этого не тяжелее, а наоборот, светлее. Ощущение финишной линии окрыляет. Хочется отдохнуть, тело требует, но своей головой я ему не даю. Что после? Вода, ванная и поесть. Чувствую себя хорошо, ноги гудят. На беговой дорожке покрытие мягче, удобнее, хоть и тяжелее психологически. Мысль о поддержке, об этом проекте, в который вовлечены огромное количество участников не только из области спорта, греет изнутри. Я рад, что всё получилось.