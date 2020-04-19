ГлавнаяНовости

Уткин: «„Спартаку“, что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет»

19 апреля 2020, 11:51

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин рассказал, за какую команду болеет.

Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже – конкретную.

Например, вот за эту. «Спартак», и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. «Спартак» моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства.

Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история. Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. «Спартак» без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова.

Вчера «Спартаку» исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. «Спартаку», что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже — конкретную. Например, вот за эту. Спартак, и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. Спартак моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства. Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история. Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. Спартак без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова. Вчера Спартаку исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. Спартаку, что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет.

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

 

Недавно Уткин поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрии Сёмине.

Все новости
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
морозз
морозз ответ Valeleo (раскрыть)
20 апреля в 23:02
Ты не прав, но аватарка у тебя прикольная...неужели ты так выходишь на фото? Зениту и всем остальным клубам надо долго ещё заносить в РФС и судейский корпус чтобы догнать по титулам Спартак!
SHMEL
SHMEL
19 апреля в 20:53
ЖирноУткин спартач...Этим все сказано.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 15:04
«Гусь свинье не товарищ», а вот жирная, мерзкая утка да.....

Vredinka_online
Vredinka_online
19 апреля в 14:41
Сердце каждого болельщика с его любимой командой!!!
makkie
makkie
19 апреля в 14:06
Респект Уткину, Спартак в душе навсегда!
И никакие Федуны эту любовь не испортят.
ПАДРЕ
ПАДРЕ
19 апреля в 13:48
Слишком много стало Васи.
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 13:42
Боров Уася почетный болельщик свиней. Наряду с такими преданными его болельщиками как Трубач и Боря Моисеев. Гыгыгы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ NEADEKVAT (раскрыть)
19 апреля в 13:36
Соглашусь, кроме одного. Слово Элита пишется через Э. А так все норм
berda2003
berda2003
19 апреля в 13:35
достал уже этот вася...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AgentART (раскрыть)
19 апреля в 13:34
Он же в 15 лет стройный был
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Levadia (раскрыть)
19 апреля в 13:33
Видимо ярко все было, не то что сейчас
112910415
112910415
19 апреля в 13:27
хорошо сказал, проникновенно
порт
порт ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
19 апреля в 13:26
Нет, он в 16 завязал с сексом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 13:21
Хоть какое то объяснение ...бреду...который несёт в последнее время....
viv
viv
19 апреля в 13:17
Вовремя Уткин бросил болеть за Спартак.....
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
19 апреля в 13:11
А с16 лет Уткин разочаровался в спартаке.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 13:08
Не усек лючший не кера. Обычный стиль общения блогера. Ясно дал понять, что болел за Спартак в 15 лет, этого созыва, что на фото.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 13:06
"Спартак" скончался когда пришёл Романцев.
blitz
blitz
19 апреля в 13:05
Где мои 15 лет, на Большом Каретном.....
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ cska vperiod (раскрыть)
19 апреля в 12:46
домашние птицы всегда за скотом подбирают ошмотки...
swift stream
swift stream
19 апреля в 12:44
От обжорства не только ориентацию потерял.
leopit
leopit
19 апреля в 12:43
А за бутеры ты болеешь всю жизнь....
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 12:39
У всей этой илиты свиг по фазе. Хотелось в рай, да чтоб без сдачи. А вышло мордой в окоём.
Valeleo
Valeleo ответ морозз (раскрыть)
19 апреля в 12:36, ред.
Команда, которая так ничего и не добилась, не смотря на огромную фантастическую массу денег и всеобъемлющую помощь со стороны властей и футбольных организаций.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
19 апреля в 12:30
Всегда 15 лет...без побед
Binger
Binger
19 апреля в 12:30
Так же недавно в любви к спартаку признавался судья Лапочкин. Но любит он его не из-за любви, а из-за денег, которые ему там отстегивают.
AgentART
AgentART
19 апреля в 12:28
Секс у такого жирного борова вообще исключен по ряду причин, а демагогия в пользу свиней проявляется на каждом шагу.
Faustello
Faustello
19 апреля в 12:17
Федя Черенков и ко, это канеш легенды.
311
311
19 апреля в 12:16
С пятнадцати лет уже сослался с Геничем значит! Спартак другому не научит!)
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 12:10
Спартак могут любить такие как уткин даже неудивительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100