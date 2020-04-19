Белоус: «Дзюбе лучше было ­уехать в Европу раньше»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Лацио».
Ну а почему «Лацио» не может интересоваться Дзюбой? Артем хороший футболист, он не только забивает сам, но и здорово действует в подыгрыше. Но неизвестно, насколько Дзюба сможет встроиться в игру «Лацио».
Стоит ли Дзюбе туда переходить? На мой взгляд, да. Но не знаю, будет ли он себя корить, если откажется. Ведь с другой стороны, Артем уже возрастной, и у него в «Зените» все хорошо: в Питере на него рассчитывают, он регулярно забивает и идет в лучших бомбардирах. Мы помним историю Кержакова, который задержался в «Севилье» ненадолго, хотя для России был топовым бомбардиром.
Наверное, Дзюбе лучше было уехать в Европу раньше. Вот Головин, например, сделал это вовремя. В современном футболе идет глобализация, игрокам надо обогащаться новой культурой и новыми знаниями. Чем больше российских футболистов будет выступать в топовых чемпионатах, тем сильнее будет наша сборная.
Недавно многие говорили, что это чуть ли не на первенстве водокачки Комличенко забивает по 40 мячей. Но в «Динамо» он сразу заявил о себе как топ-футболист. В тех матчах, которые я лично видел вживую, он играл здорово. Комличенко обладает чувством гола, он прекрасно сложен и умеет забивать в акробатических прыжках. Не зря на него рассчитывает Черчесов.
Дзюбе летом будет уже 32 года и кому нужен футболист на контракте в таком возрасте, да ещё без опыта игры за рубежом? Давайте будем реалистами.
Да и сам Дзюба всё прекрасно понимает и никуда не собирается из Зенита. Дзюба на хорошем контракте, в большой зарплатой, постоянная практика, возможность играть в ЛЧ, а уйти на понижение в зарплате, да ещё осесть в среднем клубе на скамейку, значит быть дураком, а он деньги и славу любит.
Дзюбе летом будет уже 32 года и кому нужен футболист на контракте в таком возрасте, да ещё без опыта игры за рубежом? Давайте будем реалистами.
Да и сам Дзюба всё прекрасно понимает и никуда не собирается из Зенита. Дзюба на хорошем контракте, в большой зарплатой, постоянная практика, возможность играть в ЛЧ, а уйти на понижение в зарплате, да ещё осесть в среднем клубе на скамейку, значит быть дураком, а он деньги и славу любит.