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Белоус: «Дзюбе лучше было ­уехать в Европу раньше»

19 апреля 2020, 10:35

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Лацио».

Ну а почему «Лацио» не может интересоваться Дзюбой? Артем хороший футболист, он не только забивает сам, но и здорово действует в подыгрыше. Но неизвестно, насколько Дзюба сможет встроиться в игру «Лацио».

Стоит ли Дзюбе туда переходить? На мой взгляд, да. Но не знаю, будет ли он себя корить, если откажется. Ведь с другой стороны, Артем уже возрастной, и у него в «Зените» все хорошо: в Питере на него рассчитывают, он регулярно забивает и идет в лучших бомбардирах. Мы помним историю Кержакова, который задержался в «Севилье» ненадолго, хотя для России был топовым бомбардиром.

Наверное, Дзюбе лучше было ­уехать в Европу раньше. Вот Головин, например, сделал это вовремя. В современном футболе идет глобализация, игрокам надо обогащаться новой культурой и новыми знаниями. Чем больше российских футболистов будет выступать в топовых чемпионатах, тем сильнее будет наша сборная.

Недавно многие говорили, что это чуть ли не на первенстве водокачки Комличенко забивает по 40 мячей. Но в «Динамо» он сразу заявил о себе как топ-футболист. В тех матчах, которые я лично видел вживую, он играл здорово. Комличенко обладает чувством гола, он прекрасно сложен и умеет забивать в акробатических прыжках. Не зря на него рассчитывает Черчесов.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 13:37
Дзюбе раньше не уехать было. Его переобучали в 4 клубах от спартаковских стеночек и забеганий. Только недавно стал человеком. А теперь в 31 поздно куда либо ехать. Да и не все приветы фердуну передал, забитыми голами. Гыгыгы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Climent (раскрыть)
19 апреля в 13:30, ред.
Спроси что либо поумнее. Ты пишешь про игроков и команды, ты со всеми знаком?. Мы оцениваем или то, что видим по ТВ, или из инфы из СМИ. Вроде как это всем понятно. Не всем?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Тага Дага (раскрыть)
19 апреля в 13:28
У лучшего левое полушарие не помнит, что пишет правое. Бывает. Не суди строго).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 13:25
Он в шоколаде в Зените. Лилеют, за щёчки треплют, по головке гладят. Ребенок разве может отказаться от шоколада и внимания?).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 13:23
Когда раньше то ????
Артём только в футбол пришёл в 26 лет...из Москвы...
blitz
blitz
19 апреля в 12:44
Дзюба свой шанс упустил.
blitz
blitz
19 апреля в 12:43
А рпл не водокачка разве? Посмотрите на свиней Водокачка и есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 12:36
Да он туда и не собирался
Climent
Climent ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 12:32
А ты что знаком с обоими?
112910415
112910415
19 апреля в 11:56
все эти разговоры годятся только при нынешнем отсутствии новостей и событий
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Тага Дага (раскрыть)
19 апреля в 11:53
Вроде я по русски пишу. Повторю ещё раз. Как человек Жирков, конечно получше Дзюбы, но как футболист Артём получше. Что непонятно. Не буду предполагать по какой причине до Тебя смысл не доходит, забанят
BenderBender
BenderBender ответ Тага Дага (раскрыть)
19 апреля в 11:39
Просто он болела коней
BenderBender
BenderBender
19 апреля в 11:38
А рпл не водокачка разве? Посмотрите на коней. Водокачка и есть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 11:34
Если уж говорить о топ чемпионатах, то Дзюбу сейчас могут позвать только команды борющиеся за выживания в качестве "спасителя" и только в аренду.
Дзюбе летом будет уже 32 года и кому нужен футболист на контракте в таком возрасте, да ещё без опыта игры за рубежом? Давайте будем реалистами.
Да и сам Дзюба всё прекрасно понимает и никуда не собирается из Зенита. Дзюба на хорошем контракте, в большой зарплатой, постоянная практика, возможность играть в ЛЧ, а уйти на понижение в зарплате, да ещё осесть в среднем клубе на скамейку, значит быть дураком, а он деньги и славу любит.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 11:09
тогда на сегодня он бы уже спился и умничал на матч тв)))
Брулин
Брулин
19 апреля в 11:06
К цыганам в Албанию или Румынию только, после той истории с Быстровым и Баженовым...
Тага Дага
Тага Дага ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 11:01
Здесь ты опустил его...на другой ветке говоришь что он лучше Жиркова...может ты не выспался...бывает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 10:51
В таком возрасте как уехал Головин Дзюба даже в Молдавии был никому не нужен
ildar_3871
ildar_3871
19 апреля в 10:48
Дзюба в Европе , смешно !)
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 10:46
Идёт переоценка Дзюбы, не нужно забывать хрющачье прошлое Тёмы а таких в Европе не ждут.
beefs
beefs
19 апреля в 10:41
Дзюба свое упустил
SSPZ
SSPZ
19 апреля в 10:41
кому он там нужен, что тогда, что сейчас
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