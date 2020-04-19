Белоус: «Дзюбе лучше было ­уехать в Европу раньше»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» в «Лацио».

Ну а почему «Лацио» не может интересоваться Дзюбой? Артем хороший футболист, он не только забивает сам, но и здорово действует в подыгрыше. Но неизвестно, насколько Дзюба сможет встроиться в игру «Лацио».

Стоит ли Дзюбе туда переходить? На мой взгляд, да. Но не знаю, будет ли он себя корить, если откажется. Ведь с другой стороны, Артем уже возрастной, и у него в «Зените» все хорошо: в Питере на него рассчитывают, он регулярно забивает и идет в лучших бомбардирах. Мы помним историю Кержакова, который задержался в «Севилье» ненадолго, хотя для России был топовым бомбардиром.

Наверное, Дзюбе лучше было ­уехать в Европу раньше. Вот Головин, например, сделал это вовремя. В современном футболе идет глобализация, игрокам надо обогащаться новой культурой и новыми знаниями. Чем больше российских футболистов будет выступать в топовых чемпионатах, тем сильнее будет наша сборная.

Недавно многие говорили, что это чуть ли не на первенстве водокачки Комличенко забивает по 40 мячей. Но в «Динамо» он сразу заявил о себе как топ-футболист. В тех матчах, которые я лично видел вживую, он играл здорово. Комличенко обладает чувством гола, он прекрасно сложен и умеет забивать в акробатических прыжках. Не зря на него рассчитывает Черчесов.