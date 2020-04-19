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Черданцев: «С помощью VAR арбитры манипулируют ходом игры»

19 апреля 2020, 10:09

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о том, как используют систему видеопомощи арбитрам (VAR) в России.

Почему в чемпионате России нет человека, который бы после матчей комментировал решения по ВАР? Я вообще считаю, что все переговоры главного арбитра с бригадой ВАР должны быть слышны.

Не убивает ли ВАР интерес к футболу? Если технический прогресс минимизирует ошибки, а в футболе их стоимость очень велика — значит, он необходим. Однако вопрос заключается в его исполнении.

Пока доброе намерение ведет к еще большему хаосу. Англичане были против этой системы, но им пришлось подчиниться в приказном порядке. Пока я вижу лишь то, что, с одной стороны, с помощью этой системы судьи действительно избегают грубых ошибок, но с другой — получают дополнительную возможность манипулировать ходом игры.

В нынешнем виде, считаю, протокол ВАР недееспособен. Его нужно менять.

Не так давно свое мнение о VAR высказал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 апреля в 21:37
"Дополнительная возможность манипулирования ходом игры". Кроме голословных заявлений хотелось бы узнать от Черданцева, что он имел ввиду, а также то, что от ВАРа один хаос. В чем, г-н Черданцев ? И вот же хитрец: чтобы придать своим измышлениям более аргументированный характер, приплел сюда англичан. Мол, уж теперь-то его мнение приобретет весомый характер. Итак, ждем от Черданцева внятных ответов на мои вопросы, иначе многие из нас еще более утвердятся во мнении о его никчемности как футбольного специалиста. А может, я слишком резок по отношению к нему ?...
Союзник противников
Союзник противников
19 апреля в 16:40
Проснулась ...ля-ля,когда ночь прошла...Прибыль в демо-капиталистическом мире никто не отменит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 13:20
У Черданцева чердак встал на место?). Что же Федотова тогда не поддержал? Ах да! Работа такая..)
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 12:57, ред.
Черданцев:"Почему в чемпионате России нет человека, который бы после матчей комментировал решения по ВАР?"

Так был такой человек. Судья Федотов. Так вот после того как он после разбора эпизода с фолом Азмуна, в прямом эфире на Матч ТВ сказал, что Азмун должен был быть удален с поля. Так его тут же убрали с Матч ТВ. Критиковать зенит нельзя.
Боятся правды в зените.
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 12:51, ред.
VAR введен для поддержания зенита, только так они могут получить кабинетное чемпионство.
В матче с ЦСКА не был удален Азмун, судьи на VAR в этот момент как будто ослепли.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 12:05
ВАР нужно упростить чтобы все смотрели спорный эпизод.
112910415
112910415
19 апреля в 11:50
манипулируют, факт
AgentART
AgentART
19 апреля в 11:23
VAR введен для поддержания спартака и цска, этим они могут всегда оправдать свою бездарную игру на поле.
cska1948
cska1948
19 апреля в 11:21, ред.
Если судьи манипулируют ходом игры, значит у них есть в этом МАТЕРИАЛЬНАЯ заинтересованность. Так что дело не в ВАРе, а в НАВАРЕ, который имеют судьи с результата матча.
Faustello
Faustello
19 апреля в 11:04
Как бы отрицательно я не относился к Чердаку, тут соглашусь с ним. Все правильно сказал.
ДСА
ДСА
19 апреля в 10:26
Качество судейства только ухудшилось.
Тага Дага
Тага Дага
19 апреля в 10:19
Георгий, сейчас футбол играет на контору, а не на болельщиков, и в Англии в том числе. Мы ничего не сможем сделать, выход есть...ну этого делать никто не будет.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 10:13
хуже придумать трудно!!
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