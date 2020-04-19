Черданцев: «С помощью VAR арбитры манипулируют ходом игры»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о том, как используют систему видеопомощи арбитрам ( VAR ) в России.

Почему в чемпионате России нет человека, который бы после матчей комментировал решения по ВАР? Я вообще считаю, что все переговоры главного арбитра с бригадой ВАР должны быть слышны.

Не убивает ли ВАР интерес к футболу? Если технический прогресс минимизирует ошибки, а в футболе их стоимость очень велика — значит, он необходим. Однако вопрос заключается в его исполнении.

Пока доброе намерение ведет к еще большему хаосу. Англичане были против этой системы, но им пришлось подчиниться в приказном порядке. Пока я вижу лишь то, что, с одной стороны, с помощью этой системы судьи действительно избегают грубых ошибок, но с другой — получают дополнительную возможность манипулировать ходом игры.

В нынешнем виде, считаю, протокол ВАР недееспособен. Его нужно менять.