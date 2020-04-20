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«Реал» намерен играть домашние матчи Ла Лиги на своей базе

20 апреля 2020, 18:10

«Реал» собирается проводить домашние матчи на тренировочной базе, а не на «Сантьяго Бернабеу», когда возобновится розыгрыш чемпионата Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Сейчас клуб рассматривает соответствующую возможность.  

По данным источника, «Реал» изучает этот сценарий в последние недели. В руководстве клуба склоняются к проведению матчей на тренировочной базе, поскольку оставшиеся поединки текущего розыгрыша Ла Лиги, судя по всему, пройдут без зрителей. В клубе сообщили, что вариант с проведением матчей в тренировочном комплексе изучается по соображениям практичности и безопасности.  

Ключевым фактором является реновация «Сантьяго Бернабеу», начавшаяся в текущем году. Работы были приостановлены на две недели ранее в нынешнем месяце из-за ситуации с эпидемией коронавируса в Испании. В «Реале» считают, что реновация арены может быть ускорена, если команда не будет использовать стадион этим летом.

Возможно, в оставшихся матчах сезона «Реал» будет принимать соперников на шеститысячном стадионе, на котором обычно играет вторая команда клуба – «Кастилья».

Напомним, ранее сообщалось, что футбольные власти Испании решили, что оставшаяся часть сезона в высшем дивизионе чемпионата страны будет доиграна

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Все комментарии
CPS
CPS
21 апреля в 01:36
На содержании поля можно сэкономить.
bsww
bsww
20 апреля в 23:02
А с Атлетико почему не договориться об аренде стадиона?
Youngberg
Youngberg
20 апреля в 21:00
если другой возможности не, почему бы и нет.
рус фан
рус фан
20 апреля в 19:25
В Реале решили доиграть чемпионат на заднем дворе.
j8e_gs75euwk
j8e_gs75euwk
20 апреля в 18:48
Так менее затратно. Стадион обслуживать не надо.
13ROS13
13ROS13
20 апреля в 18:29
Такова ситуация.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 18:28
Докатился королевский клуб
ДСА
ДСА
20 апреля в 18:27
Без зрителей всё равно где играть.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 18:20
да хоть где!! абы играли))
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:19, ред.
Хоть так доиграют....
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