«Реал» намерен играть домашние матчи Ла Лиги на своей базе

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20 апреля 2020, 18:10

«Реал» собирается проводить домашние матчи на тренировочной базе, а не на «Сантьяго Бернабеу», когда возобновится розыгрыш чемпионата Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Сейчас клуб рассматривает соответствующую возможность.

По данным источника, «Реал» изучает этот сценарий в последние недели. В руководстве клуба склоняются к проведению матчей на тренировочной базе, поскольку оставшиеся поединки текущего розыгрыша Ла Лиги, судя по всему, пройдут без зрителей. В клубе сообщили, что вариант с проведением матчей в тренировочном комплексе изучается по соображениям практичности и безопасности.

Ключевым фактором является реновация «Сантьяго Бернабеу», начавшаяся в текущем году. Работы были приостановлены на две недели ранее в нынешнем месяце из-за ситуации с эпидемией коронавируса в Испании. В «Реале» считают, что реновация арены может быть ускорена, если команда не будет использовать стадион этим летом.

Возможно, в оставшихся матчах сезона «Реал» будет принимать соперников на шеститысячном стадионе, на котором обычно играет вторая команда клуба – «Кастилья».

Напомним, ранее сообщалось, что футбольные власти Испании решили, что оставшаяся часть сезона в высшем дивизионе чемпионата страны будет доиграна.