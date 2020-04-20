Подготовка «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлена

Подготовка «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам Евро-2020, перенесенного на следующий год из-за пандемии коронавируса, приостановлена. Об этом заявил гендиректор арены Владимир Литвинов.

Работы по подготовке стадиона к мероприятиям УЕФА на паузе. Мы уже выполнили ряд работ, связанных с адаптацией стадиона под требования УЕФА . Они касались целого ряда направлений — это работы по энергетической и информационной безопасности, работы по оптимизации структуры для маломобильных категорий граждан, разного рода требования по бродкастингу, временной инфраструктуре, по кабельным трассам для прокладки кабельной сети. Какие-то работы были завершены, какие-то поставлены на паузу.

Не сказать, что мы столкнулись с серьезными проблемами, все нормально. Это либо доведено до конца, либо до какого-то логического перерыва.