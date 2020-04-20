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Подготовка «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлена

20 апреля 2020, 17:19

Подготовка «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам Евро-2020, перенесенного на следующий год из-за пандемии коронавируса, приостановлена. Об этом заявил гендиректор арены Владимир Литвинов.

Работы по подготовке стадиона к мероприятиям УЕФА на паузе. Мы уже выполнили ряд работ, связанных с адаптацией стадиона под требования УЕФА. Они касались целого ряда направлений — это работы по энергетической и информационной безопасности, работы по оптимизации структуры для маломобильных категорий граждан, разного рода требования по бродкастингу, временной инфраструктуре, по кабельным трассам для прокладки кабельной сети. Какие-то работы были завершены, какие-то поставлены на паузу. 

Не сказать, что мы столкнулись с серьезными проблемами, все нормально. Это либо доведено до конца, либо до какого-то логического перерыва.

Отметим, что ранее Литвинов высказался о состоянии «Газпром Арены» во время перерыва в РПЛ, сделанного из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
minai
minai
20 апреля в 22:01
Ну и сколько это миллиардов из бюджета ?
Aerobniy
Aerobniy
20 апреля в 19:36
Чего ее зря готовить, если игр нет.
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 19:27
Попытаются ещё пару тройку раз подоить бюджет.
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:08
Наконец-то до них дошло.
drug01
drug01
20 апреля в 17:46
Вероятно сейчас не имеет смысла тратить средства когда нет ясности когда начнется футбольный сезон.Но в то же время сидеть и ждать особых условий не стоит.Все работы должны проводиться по обстановке.
Литейный 4
Литейный 4 ответ Comdiv (раскрыть)
20 апреля в 17:26
Когда свиньи вылетят в Пердив фердун Открывашку другим будет сдавать в аренду, более популярным. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 17:24
команда поступит подготовят))) не думаю что могут быть трудности))
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 17:23
Арена всегда готова, это же не открывашка какая-то.
Youngberg
Youngberg
20 апреля в 17:20
ничего страшного возобновят, вскоре
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