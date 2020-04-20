«Локомотив» ведет переговоры с Карпиным

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20 апреля 2020, 21:19

Московский «Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Ростова» .

Как сообщается, «железнодорожники» уже несколько недель ведут переговоры с Карпиным. Однако соглашение еще не достигнуто.

Ранее Карпин заявлял, что хотел бы доиграть сезон с «Ростовом» и побороться за топ-3 в чемпионате России.