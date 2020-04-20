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«Локомотив» ведет переговоры с Карпиным

20 апреля 2020, 21:19

Московский «Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Как сообщается, «железнодорожники» уже несколько недель ведут переговоры с Карпиным. Однако соглашение еще не достигнуто.

Ранее Карпин заявлял, что хотел бы доиграть сезон с «Ростовом» и побороться за топ-3 в чемпионате России.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
21 апреля в 11:22
Сезон доработать в Ростове
А там все может быть
Если в цене сойдутся
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ mat73 (раскрыть)
21 апреля в 11:17
После "сбитого летчика" к Федуну не пойдет.
Vadik
Vadik
21 апреля в 11:01
В качестве кого хочет видеть "Локо" Карпина? Как главному тренеру ему и в Ростове хорошо. Он в авторитете и у него всё получается. Зачем рубить сук на котором сидишь? Моё мнение, что Карпину в ФК "Ростов" самое место. Он даёт результат, а с "паровозами" ещё сработаться надо..... А получится? Вопрос ещё тот!
Некакойшенко
Некакойшенко
21 апреля в 09:14
Валера не бедный человек,а значит новость туфта.Тем более в Локо Палыч.Мэтр.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
21 апреля в 09:04
Валера если и уйдёт из Ростова, то в спартак, после того как Федун продаст клуб болельщикам, а стадион Педо.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ valt134 (раскрыть)
21 апреля в 08:51
Конечно, в других чемпах не переманивают игроков и тренеров в более крупные клубы.
mat73
mat73
21 апреля в 08:36
Перейдет ли Карпин в Спартак?
- Нет!
Во-первых, как честный человек, он должен (и доиграет, как тренер) этот сезон в Ростове.
А во-вторых, я уверен, он ждет что вернется в Спартак!
valt134
valt134
21 апреля в 08:34
Опять «по трупам пешочком...» Эх и Россейский, твою МАТЬ, чемпионат. Всё, МЛЯТЬ, как в жизни...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 08:09
А что, ему разве плохо в Ростове?
А вообще то это очень по столичному - убрать прямого конкурента, забрав у него тренера...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 07:40
Палыч:
-Это, что в моей камере происходит!?
Аа!!!?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 07:35
Палыч дрын готовит). За его спиной, в его камере).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 07:33
Если уйдет, то получит клеймо "предатель").
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 апреля в 07:23
Брехня (с)
Dima salev
Dima salev
21 апреля в 07:11
У некоторых тренер получается только с одним командой, пример тренер атлетико симеоне. Если Карпин покидает Ростов можно сказать конец карьеры. Будет как рахимов комментировать матчей дома
Храневец
Храневец
21 апреля в 07:06
БЕРИТЕ ХОХЛОВА НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ а может и пожалеете
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 07:06
Где больше заплатят - там и будет работать.
Болонка есть болонка !
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 апреля в 06:55
Нет причин уходить .Ростов довольно крепко (финансово)стоит на ногах.Контракт заключён на пять лет ,кредит доверия к Картину у руководство большой.И ещё в Ростове любят футбол и Карпина.Карпин довольно богатый человек(состояние в районе 10млн $).Так что куда то уходить абсолютно не поддается логике и смыслу.
CSKA2012
CSKA2012
21 апреля в 06:12
Перейти в Локо , это как будто кастрацию сделать.
112910415
112910415
21 апреля в 05:04
и это интересно
просто интересно
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 01:37
Карпин не продаётся, Карпин-РОСТОВ.
Shpundya .
Shpundya . ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 апреля в 01:08
уверен что нет, Карпин не и с тех людей где бабло я и там.
Shpundya .
Shpundya .
21 апреля в 01:05
Карпин-мужик...человек-слово...чтобы он кинул Ростов даже ради своей мечты, не поверю...
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 00:33
видимо Палыч " устали "...
aastik
aastik
21 апреля в 00:32
А в ростов отправить Тедеску.
Faustello
Faustello
20 апреля в 23:38
Вот это поворот...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 22:51
«Локомотив» ведет переговоры с Карпиным......хотелось бы узнать...ведёт ли Карпин переговоры с "Локомотивом".....
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 22:49
В оригинале итальянского источника идет речь о предложении Карпину должности спортивного директора!
И при чем здесь "замена Семину"?
Трезвый повар
Трезвый повар
20 апреля в 22:37
Не исключаю возможности таких переговоров. Но этот сезон Валерий Карпин должен точно завершить в Ростове
Ravshan878
Ravshan878
20 апреля в 22:01
Ростов трамплин. Никто из бывших тренеров не повезло после Ростова. Валерий должен остаться у ПАПЫ. Ростов мы с вами.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 апреля в 21:49
Все это происки самоизоляции...)).
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