«Локомотив» ведет переговоры с Карпиным

Московский «Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
Как сообщается, «железнодорожники» уже несколько недель ведут переговоры с Карпиным. Однако соглашение еще не достигнуто.
Ранее Карпин заявлял, что хотел бы доиграть сезон с «Ростовом» и побороться за топ-3 в чемпионате России.
А там все может быть
Если в цене сойдутся
А там все может быть
Если в цене сойдутся
- Нет!
Во-первых, как честный человек, он должен (и доиграет, как тренер) этот сезон в Ростове.
А во-вторых, я уверен, он ждет что вернется в Спартак!
- Нет!
Во-первых, как честный человек, он должен (и доиграет, как тренер) этот сезон в Ростове.
А во-вторых, я уверен, он ждет что вернется в Спартак!
А вообще то это очень по столичному - убрать прямого конкурента, забрав у него тренера...
А вообще то это очень по столичному - убрать прямого конкурента, забрав у него тренера...
-Это, что в моей камере происходит!?
Аа!!!?
-Это, что в моей камере происходит!?
Аа!!!?
Болонка есть болонка !
Болонка есть болонка !
просто интересно
просто интересно
И при чем здесь "замена Семину"?
И при чем здесь "замена Семину"?