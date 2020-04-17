ГлавнаяНовости

Евсеев рассказал, почему Бышовец убрал его из «Локомотива»

сегодня, 10:44

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о том, как в 2007 году ему пришлось покинуть «Локомотив», у руля которого тогда был Анатолий Бышовец.

Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б — это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба.

Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б — это Бышовец. Он убрал меня и @dmitryloskov Лоськова из @fckokomotiv «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным @seminip и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь. #спорт #спортэтожизнь #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #премьерлига #локомотив #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

Ранее Вадим Евсеев рассказал, как в команде был выбран капитан.

Все новости
Главный тренер «Уфы» рассказал, что не все легионеры клуба покинули страну
13 апреля ФотоКомментарии7
СлухиБердыев намерен вернуться к тренерской работе
13 апреля Комментарии29
Тренер молодёжного «Спартака»: «Хотим возобновить тренировки 30 апреля»
13 апреля Комментарии10
Евсеев о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными»
11 апреля ФотоКомментарии13
Федотов — о «Сочи»: «Очень интересно поработать в таких непростых условиях»
10 апреля Комментарии4
Слуцкий запретил игрокам «Рубина» называть друг друга «братьями»
10 апреля Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 11:18
Вот и всплывает правда.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 11:01
Вадика болельщики любят. Но вот тренером Локо видеть его не очень хочется
Izmar
Izmar
сегодня в 10:59
Бышовец вообще не порядочный человек, а Евсеев не умный.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 10:49
Теперь вы оба не тренеры.
beefs
beefs
сегодня в 10:45
а кто потерпит неугодных
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:45
Бышовец тренер не очень
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100