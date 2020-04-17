Евсеев рассказал, почему Бышовец убрал его из «Локомотива»

Главный тренер «Уфы» рассказал о том, как в 2007 году ему пришлось покинуть «Локомотив», у руля которого тогда был .

Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б — это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба.

Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь.