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Евсеев о своей дуэли с Гиггзом: «Мы оба были как звери»

19 апреля 2020, 18:10

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей самой памятной дуэли в футболе с бывшим полузащитником сборной Уэльса Райаном Гиггзом.

Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву Г — и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путёвка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещё мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Всё-таки это футбол, не драка.

Гиггз после этого завёлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня.

Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог. А ещё у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, З в моём алфавите это Зидан или нет? Ещё не решил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву Г — и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещё мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завёлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог. А ещё у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, З в моем алфавите это Зидан или нет? Ещё не решил. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #сборнаяроссии #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok ответ Литейный 4 (раскрыть)
19 апреля в 22:49
Столько лет, столько лет
Где тебя насилааааааа????
AgentART
AgentART
19 апреля в 20:16
Противно даже читать этот бред.
Comdiv
Comdiv
19 апреля в 20:13
Забил шальной гол и делает из себя героя.
ДСА
ДСА
19 апреля в 18:52
Одной игрой Евсеев вошёл в историю.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 18:36
Вадик хороший футболист и не более, а Гигз - это звезда , которую знает весь мир.
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 18:34
Хоспыдя! Хто такой Гиггз и Хто такой Евсеев? Для валлийца этот физрук как пуговка от парток. Гыгыгы
NEADEKVAT
NEADEKVAT
19 апреля в 18:29
Гиггз: когда этот черт от меня отлипнет
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 18:15
эко тебя торкнуло)))
SSPZ
SSPZ
19 апреля в 18:10
Гигз намного зверее
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