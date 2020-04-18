Тедеско поздравил «Спартак» с днём рождения

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поздравил красно-белых с днем рождения. Сегодня московскому клубу исполняется 98 лет.
«Спартак» — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!
Тедеско поздравил,
где то в тёмном чуланчике Олежа теребит проплаканный платочек и тоже хочет поздравить )))
https://www.youtube.com/watch?v=XLgFHTu-OoI
Тедеско поздравил,
где то в тёмном чуланчике Олежа теребит проплаканный платочек и тоже хочет поздравить )))