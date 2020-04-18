Тедеско поздравил «Спартак» с днём рождения

Наставник «Спартака» поздравил красно-белых с днем рождения. Сегодня московскому клубу исполняется 98 лет.

«Спартак» — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!