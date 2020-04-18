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Тедеско поздравил «Спартак» с днём рождения

18 апреля 2020, 18:28

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поздравил красно-белых с днем рождения. Сегодня московскому клубу исполняется 98 лет.

«Спартак» — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!

 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:08
Как хорошо он выучил великий и могучий русский язык! Он ему обязательно еще пригодится, чтобы от души ругать своих футболистов)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 апреля в 22:43
98 лет и 8-ое место. Это полный швах!
spartak kursk
spartak kursk
18 апреля в 22:29
В честь дня рождения можно было сказать весь текст на русском!!!Спасибо!!!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
18 апреля в 21:52
Скоро поздравит всю страну выведя в пердив,а сам сбежит в багаже сбитого летчика шурля..
Заполярный
Заполярный
18 апреля в 21:29
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ. СПАРТАК.
Заполярный
Заполярный ответ EAGinLE (раскрыть)
18 апреля в 21:28
Если и жил, то только в виде капли.
zsb1961
zsb1961
18 апреля в 21:04
Не круглая дата.
Литейный 4
Литейный 4
18 апреля в 19:44
Смешной этот физрук. Уверенно ведёт свиней в Пердив. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 19:33
Сам то понял, что сказал.
AgentART
AgentART
18 апреля в 19:29
Он вывел спартак на 8-е место, ему положено.
VAN ARM
VAN ARM ответ yrasikos22 (раскрыть)
18 апреля в 19:18
ну не всем же летать))))
112910415
112910415
18 апреля в 19:09
Спартак - он навсегда !
Faustello
Faustello
18 апреля в 18:50
Каррера поздравил
Тедеско поздравил,
где то в тёмном чуланчике Олежа теребит проплаканный платочек и тоже хочет поздравить )))
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 18:40
Поздравляем, ожидаем юбилей Спартак-100!!!
yrasikos22
yrasikos22
18 апреля в 18:40, ред.
Фраза у нас были взлеты и падения не уместна с Тедеско,пока ещё вообще ничего не было...
EAGinLE
EAGinLE ответ Трубадур (раскрыть)
18 апреля в 18:40
Спартак был в первой лиге всего год . Вопрос . Жил ли ты тогда ?
EAGinLE
EAGinLE
18 апреля в 18:37
Присоединяюсь к поздравлениям .
Трубадур
Трубадур
18 апреля в 18:31
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 апреля в 18:28
    Желательно конечно игрой на поле
    beefs
    beefs
    18 апреля в 18:28
    прощальное поздравление имеет право
    Binger
    Binger
    18 апреля в 18:28
    Только его не хватало.
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