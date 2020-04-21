Канчельскис: «Мы с Аршавиным не подвели советский и российский футбол»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о заслугах экс-нападающего «Арсенала» , который больше всего запомнился в Англии благодаря покеру в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:4).

Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своё имя в историю «Арсенала». Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота «Ливерпуля». Наверное, ещё лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как «Арсенал». А из наших футболистов — лет 100. Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам.