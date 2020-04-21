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Канчельскис: «Мы с Аршавиным не подвели советский и российский футбол»

21 апреля 2020, 18:33

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о заслугах экс-нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина, который больше всего запомнился в Англии благодаря покеру в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:4).

Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своё имя в историю «Арсенала». Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота «Ливерпуля». Наверное, ещё лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как «Арсенал». А из наших футболистов — лет 100. Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам.

Ранее об Аршавине высоко отозвался экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответ ziborock (раскрыть)
21 апреля в 21:14, ред.
Видимо только Спартачи вспоминают только последние два года Аршавина а не весь период,Аршавин провел в Арсенале в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч и отдал 38 голевых передач за 5ть лет, это очень хороший результат.
swift stream
swift stream ответ Jin-Ho (раскрыть)
21 апреля в 20:32
Тогда и чалов представитель советского футбола, ведь его тренерует тренер, родившийся в СССР.
Jin-Ho
Jin-Ho ответ Clavан (раскрыть)
21 апреля в 19:58
скажи это Канчельскису. Мой комментарий написан на интервью, которое дал Андрей. оба футболиста это школа советского футбола. тот же Андрей Шевченко тренировался у Лобановского советского тренера. Неужели это непонятно, чтобы объяснять.
Clavан
Clavан ответ Jin-Ho (раскрыть)
21 апреля в 19:34
Ни тот, ни другой к такому футболу отношения не имели.
Valeleo
Valeleo
21 апреля в 19:25
Аршавин, возможно, и нет, а ты кто такой?
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 18:52
Играли неплохо, но сами 77-люди.
ziborock
ziborock ответ Jin-Ho (раскрыть)
21 апреля в 18:51
Аршавин - Советский футбол???
Jin-Ho
Jin-Ho
21 апреля в 18:49
Аршавин, Шевченко лучшие, не подвели советский футбол.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 18:48
история в мю достойна похвал и уважения ))) с аршавиным сложнее))
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 18:45
Это было на уровне спортивного подвига.
ziborock
ziborock
21 апреля в 18:43, ред.
А мы то уже стали забывать о Канчельскисе, но он нам о себе напомнит!) Правда трансфер Аршавина в Арсенал болелы назвали одним из самых провальных за 22 года тренерства Венгера!!!
Покер Аршавина?! Вот только за последние 2 сезоне в Арсенале у Андрюхи как то не получалось больше 4-ех мячей за сезон забить!)))
Да и сам Канчельскис отыграл только пару сезонов на уровне, и то потому что у Фергюссона, а там не забалуешь, иначе бутсой в лоб!)))
VIPded
VIPded
21 апреля в 18:38
Молодцы, наследили!
beefs
beefs
21 апреля в 18:34
это правда, молодцы
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