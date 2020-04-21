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Черчесов: «Вратарю нужно играть как Лев Яшин, чтобы получить „Золотой мяч“»

21 апреля 2020, 18:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно сделать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».

Чтобы получить «Золотой мяч», нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог её получить в 1963 году. Это ещё раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чьё девяностолетие мы отмечали в прошлом году.

Не так давно Черчесов рассказал о работе сборной России в период эпидемии. 

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ juvenale (раскрыть)
22 апреля в 20:22
В 2006 только Зидан был претендентом, но из-за инцидента в финале не получил
амурец
амурец ответ juvenale (раскрыть)
22 апреля в 02:29
смешно
амурец
амурец
22 апреля в 02:29
что верно, то верно, но такого уровня вратарей пока нет
Footbolista
Footbolista
21 апреля в 20:33
Если бы сегодня играл Яшин, ЗМ все равно Меське отдали бы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 апреля в 20:26
Да нет, г-н Черчесов, вы не правы. Нужно играть на голову выше Льва Ивановича, чтобы завоевать этот приз в наше время. Все дело в том, что сегодня конкурентов у вратаря среди полевых футболистов, причем высочайшего уровня, несравненно больше, чем во времена Яшина. Чтобы стать лучшим, надо как минимум быть чемпионом Мира или обладателем кубка ЛЧ. Как минимум. Но и в этом случае у голкипера будут 5-6 конкурентов на "ЗМ". В 1963 году конкурентов у Л.Яшина было раз два и обчелся, и у специалистов был весьма ограниченный выбор на звание лучшего. Мой вывод, однако, не умаляет достоинств нашего голкипера, которым мы гордимся до настоящего времени. Не только гордимся, но любим и уважаем за человеческие качества. Все, что я сказал, всего лишь мое мнение, на которое я имею право. Если у кого-то есть другое мнение, высказывайте его, но только без ругани в мой адрес. А то у некоторых не заржавеет.
Karabal
Karabal
21 апреля в 19:23
Такой вратарь раз в сто лет бывает.
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 19:05
Лев Иванович - это уникальное явление в советском, мировом футболе. Светлая ему память!
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 18:53
тут даже спорить не стоит))) равных на горизонте нет ))
juvenale
juvenale
21 апреля в 18:50
в 2006 Буффон должен был брать
ДСА
ДСА
21 апреля в 18:49
Наше поколение уже не знает кто это, к сожалению.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 18:49
Мячи чаще напам дают...
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