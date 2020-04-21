Черчесов: «Вратарю нужно играть как Лев Яшин, чтобы получить „Золотой мяч“»

Главный тренер сборной России рассказал, что нужно сделать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».

Чтобы получить «Золотой мяч», нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог её получить в 1963 году. Это ещё раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чьё девяностолетие мы отмечали в прошлом году.