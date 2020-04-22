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Фердинанд: «„Барселона“ и Месси преподали МЮ урок на „Уэмбли“»

22 апреля 2020, 05:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 против «Барселоны» (1:3), который проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Барселона» преподала нам хороший урок на «Уэмбли». Я, Гиггз и Скоулз стояли там и наблюдали, как они поднимают над головой трофей. Помню, как сказал им тогда: «Парни, мне стыдно, Месси сделал своё дело».

Месси был убийцей на поле. Роналдиньо был невероятным, творил магию. Но Месси делал то же самое, только это заканчивалось ассистом или голом.

Ранее экс-игрок МЮ и «Реала» Дэвид Бекхэм заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недотягивает до уровня Лионеля Месси.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
22 апреля в 09:34
Один из ярких финалов...прекрасный был футбол, Фергюгон признался,такую команду он никогда не видел. Месси это Месси...такого тоже не будет больше.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 09:10
урок-громко сказано)) могло и по другому сложиться))это игра-тем и интересна
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
22 апреля в 08:25
В Барселоне вообще ни одного гнома не играет. Более того, их вообще не существует. Пора уже перестать верить в сказки)
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 06:07
Очередное восхваление гнома, как будто в Барселоне играл один гном.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 05:43
Не сидится им на месте.
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