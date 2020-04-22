Фердинанд: «„Барселона“ и Месси преподали МЮ урок на „Уэмбли“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 против «Барселоны» (1:3), который проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Барселона» преподала нам хороший урок на «Уэмбли». Я, Гиггз и Скоулз стояли там и наблюдали, как они поднимают над головой трофей. Помню, как сказал им тогда: «Парни, мне стыдно, Месси сделал своё дело».

Месси был убийцей на поле. Роналдиньо был невероятным, творил магию. Но Месси делал то же самое, только это заканчивалось ассистом или голом.