Насри: «В сборной Франции много кумовства»

Полузащитник «Андерлехта» и экс-игрок сборной Франции подверг критике критерии отбора в национальную команду страны.

200 миллионов плохих футболистов проходят отбор в сборную каждый раз. Всё зависит от того, кто её тренер. Многие из них делают то, что пишет газета L'Equipe. Здесь много кумовства. Критерии изменились. Раньше ты должен был хорошо играть за клуб. Сегодня дело уже в другом.

Я не понимаю, почему Бензема не поехал на Евро-2016 или ЧМ -2018. Я не понимаю, почему я не играл на ЧМ -2014. Я не понимаю, почему Бен Арфа не попал на ЧЕ -2016 после сезона в «Ницце».

Я по-прежнему очень рад, что Франция выиграла чемпионат мира. Но сейчас тренер может собрать три команды очень высокого уровня. Поставьте Гвардиолу у руля сборной Франции, и вы увидите, как они заиграют. Мы будем на вершине.