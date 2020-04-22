ГлавнаяНовости

Насри: «В сборной Франции много кумовства»

22 апреля 2020, 04:39

Полузащитник «Андерлехта» и экс-игрок сборной Франции Самир Насри подверг критике критерии отбора в национальную команду страны.

200 миллионов плохих футболистов проходят отбор в сборную каждый раз. Всё зависит от того, кто её тренер. Многие из них делают то, что пишет газета L'Equipe. Здесь много кумовства. Критерии изменились. Раньше ты должен был хорошо играть за клуб. Сегодня дело уже в другом.

Я не понимаю, почему Бензема не поехал на Евро-2016 или ЧМ-2018. Я не понимаю, почему я не играл на ЧМ-2014. Я не понимаю, почему Бен Арфа не попал на ЧЕ-2016 после сезона в «Ницце».

Я по-прежнему очень рад, что Франция выиграла чемпионат мира. Но сейчас тренер может собрать три команды очень высокого уровня. Поставьте Гвардиолу у руля сборной Франции, и вы увидите, как они заиграют. Мы будем на вершине.

Ранее появилась информация о том, что «Андерлехт» собирается расторгнуть контракт с Насри из-за нарушения игроком режима карантина.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
22 апреля в 08:19
Арабы и негры - разные расы, а ты всех в одну кучу собрал
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
22 апреля в 07:39
Согласен только на счет Бен Арфа . дешам правильно сделал что выгнал из сборной Рибери, Насри и Бензема. Они только мешали развитию
Альфамен
Альфамен
22 апреля в 07:23, ред.
Насри поплыл конечно.....какой на фик Гвардьела???Работа со сборными и с клубами,это земля и небо,у Пепа такого опыта 0.Да и сама работа со сборными не соответствует подходу Пепа,тут нужно выбирать из того кто имеет определенное гражданство,а Пеп приходит в команду и покупает десяток полтора игроков под себя
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 07:16, ред.
везде коррупция)) сам фифа не безгрешен )) чего от обычных людей ждать то))))))
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 05:14
Негров много расплодились во в Франции кстати, у самого Насри корни арабские.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 04:46
В сборной Франции много не натуральных французов, так правильнее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100