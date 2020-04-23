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Тухель: «На Неймара всегда можно положиться в важных матчах»

вчера, 08:30

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о форварде команды Неймаре. Наставник парижан отметил важность игрока и заявил, что тот является ключом к успехам ПСЖ.  

Неймар – это всегда ключ, причем как в нападении, так и в защите. Должен сказать, что на него всегда можно положиться в важных матчах. Он много работает, он всегда рядом, он очень умен и хорошо контролирует мяч.

Отметим, что слухи продолжают связывать Неймара с переходом в «Барселону». Сообщалось, что нападающий готов пойти на двукратное снижение зарплаты ради трансфера в каталонский клуб.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:25
Как можно положиться на плаксу.
Munutd
Munutd
вчера в 09:10
Ну что у Нея опять начался истерия?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:40
всегда знаешь что может подвести в любой момент)))))
Alex12357
Alex12357
вчера в 08:40
Ну вот и прозрели ,увидели НЕЙМАРА,начали ценить,сколько уже здесь писалось и говорилось,НЕЙМАР на футбольном поле стратег и тактик,как генерал на войне!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:31
Сомневаюсь я однако...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:31
это было давно, сейчас нет
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