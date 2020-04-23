Тухель: «На Неймара всегда можно положиться в важных матчах»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» высказался о форварде команды Неймаре. Наставник парижан отметил важность игрока и заявил, что тот является ключом к успехам ПСЖ .

Неймар – это всегда ключ, причем как в нападении, так и в защите. Должен сказать, что на него всегда можно положиться в важных матчах. Он много работает, он всегда рядом, он очень умен и хорошо контролирует мяч.