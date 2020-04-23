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Каррагер призвал «Ливерпуль» усилить конкуренцию в составе

вчера, 08:51

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в общении со Sky Sports заявил, что мерсисайдцы должны усилить две позиции на следующий сезон. По словам Каррагера, «Ливерпулю» нужен сильный дублер для левого защитника Эндрю Робертсона, а также форвард, который составит достойную конкуренцию основным нападающим команды.

Для меня это сильный дублер для Робертсона и какой-то игрок, который составит конкуренцию тройке форвардов команды. Безусловно, им нужно много тратить и опережать соперников.  

Отметим, что ранее Каррагер высказался о возможном трансфере форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в «Ливерпуль».

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:22
Тогда уже надо предложить этих кандидатов.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:57
ну как же без твоих советов тренер там работает)))))))))))
beefs
beefs
вчера в 08:55
командиров, много тренер один и знает что делать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:53
Усилиться необходимо любому...
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