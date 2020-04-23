Каррагер призвал «Ливерпуль» усилить конкуренцию в составе

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вчера, 08:51

Бывший защитник «Ливерпуля» в общении со Sky Sports заявил, что мерсисайдцы должны усилить две позиции на следующий сезон. По словам Каррагера, «Ливерпулю» нужен сильный дублер для левого защитника , а также форвард, который составит достойную конкуренцию основным нападающим команды.

Для меня это сильный дублер для Робертсона и какой-то игрок, который составит конкуренцию тройке форвардов команды. Безусловно, им нужно много тратить и опережать соперников.

Отметим, что ранее Каррагер высказался о возможном трансфере форварда «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль».