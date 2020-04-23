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Шевченко: «Стал больше забивать после перехода в Серию А»

вчера, 08:49

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей игре после перехода в «Милан» и о том, как он улучшил качество реализации в Серии А.

Переход в Милан не мог не повлиять на мою игру в сборной. Теперь я приезжал туда с совершенно другой готовностью к соревновательному ритму. В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня — и это были поединки с максимальной отдачей. Впрочем, самое важное изменение — я начал больше забивать. В первом же отборочном турнире после перехода было много голов, потому что в Италии я сильно повысил свою реализацию. Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал. У меня во многом изменилось понимание требований к нападающему. Я помню, как Валерий Лобановский, став тренером сборной, сказал, что теперь Андрея Шевченко нужно возвращать к тому футболу, в который он играл раньше. Но это вполне нормальная ситуация — в моем клубе была совсем другая структура игры. В национальной команде нападающие часто работали не только над завершением атак, но и над их организацией. Но в этом и суть работы тренера в сборной — быстро перестроить футболистов под свое видение.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:24
Шевченко был очень крут.
ДСА
ДСА
вчера в 09:03
Хорошая у него была карьера.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:56
сам себя не похвалишь-забудут)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:55
вот и молодец)
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