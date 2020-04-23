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Давид Луис: «„Бенфика“ в моем сердце, хочу снова играть за них»

вчера, 08:32

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис рассказал, что хотел бы вернуться в «Бенфику», за которую он выступал на протяжении четырех лет (2007-2011).

Я боялся уходить из «Бенфики», боялся начинать новую главу. Поэтому футбольный директор клуба Руй Кошта позвал меня в сторону, чтобы поговорить. Я сказал ему: «Не хочу уходить, хочу остаться». Руй ответил такими словами, которые тронули мое сердце: «Двери клуба будут всегда открыты для тебя. Сейчас ты должен показать себя всему миру».

Я никогда не терял связь с «Бенфикой», она в моем сердце. Все знают, что я хочу вернуться обратно, хочу снова выступать за этот клуб. День, когда я вернусь на «Да Луш» [стадион «Бенфики»], будет памятным, одним из лучших чувств в моей жизни.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» хочет продлить контракт с Давидом Луисом.

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Clavан
Clavан
вчера в 11:20
Скореее всего, это уже все в прошлом.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:26
по молодым годам тоскует)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:11
Наверное уже выживают из Арсенала.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 09:11
Когда футболисты подходят к своему "пенсионному возрасту в футболе", они внезапно начинают хвалить команды за пределами топ-5 лиг :) Совпадение? Не думаю.
Давид готовит себе теплое место на футбольной пенсии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 08:45
лохматый будулай
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:33
Настальгия замучила чувака...
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