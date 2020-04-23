Давид Луис: «„Бенфика“ в моем сердце, хочу снова играть за них»

Защитник лондонского «Арсенала» рассказал, что хотел бы вернуться в «Бенфику», за которую он выступал на протяжении четырех лет (2007-2011).

Я боялся уходить из «Бенфики», боялся начинать новую главу. Поэтому футбольный директор клуба Руй Кошта позвал меня в сторону, чтобы поговорить. Я сказал ему: «Не хочу уходить, хочу остаться». Руй ответил такими словами, которые тронули мое сердце: «Двери клуба будут всегда открыты для тебя. Сейчас ты должен показать себя всему миру».

Я никогда не терял связь с «Бенфикой», она в моем сердце. Все знают, что я хочу вернуться обратно, хочу снова выступать за этот клуб. День, когда я вернусь на «Да Луш» [стадион «Бенфики»], будет памятным, одним из лучших чувств в моей жизни.