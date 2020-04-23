Белоус: «Бизнесмены не придут в футбол, пока он не станет бизнесом»

Бывший президент «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал тот факт, что «ВЭБ.РФ» стал владельцем ЦСКА.
Нормальные бизнесмены не придут в футбол, пока он не станет бизнесом. А бизнесом он станет, когда бюджеты значительно уменьшатся — не годовой бюджет в 50 млн клуба первой шестерки, а тот, который клуб сам заработает. Для этого нужно прекратить вкладывать деньги госмонополий и денег из госбюджета. Да, несколько лет будет очень тяжело. И лучшие футболисты постараются уехать за рубеж. Сейчас футбол не зарабатывает.
Безусловно, это огромный плюс для ЦСКА, ведь корпорация будет ассоциировать себя с футбольным клубом. Бизнес сегодня в подавляющем большинстве приходит в упадок. Но и государству тоже нужно понимать, что футбол как индустрия развлечений сейчас идет на десятых ролях. Не все так просто, особенно с государственными деньгами. Ведь мы видим, что те, кто рассчитывают только на государственные деньги, могут «лопнуть» в любой момент. «Луч», например. Да и частные клубы тоже. Тот же «Армавир». Деньги становятся дефицитом.