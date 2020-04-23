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Белоус: «Бизнесмены не придут в футбол, пока он не станет бизнесом»

вчера, 10:07

Бывший президент «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал тот факт, что «ВЭБ.РФ» стал владельцем ЦСКА.

Нормальные бизнесмены не придут в футбол, пока он не станет бизнесом. А бизнесом он станет, когда бюджеты значительно уменьшатся — не годовой бюджет в 50 млн клуба первой шестерки, а тот, который клуб сам заработает. Для этого нужно прекратить вкладывать деньги госмонополий и денег из госбюджета. Да, несколько лет будет очень тяжело. И лучшие футболисты постараются уехать за рубеж. Сейчас футбол не зарабатывает.

Безусловно, это огромный плюс для ЦСКА, ведь корпорация будет ассоциировать себя с футбольным клубом. Бизнес сегодня в подавляющем большинстве приходит в упадок. Но и государству тоже нужно понимать, что футбол как индустрия развлечений сейчас идет на десятых ролях. Не все так просто, особенно с государственными деньгами. Ведь мы видим, что те, кто рассчитывают только на государственные деньги, могут «лопнуть» в любой момент. «Луч», например. Да и частные клубы тоже. Тот же «Армавир». Деньги становятся дефицитом.

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Трубадур
Трубадур
вчера в 11:16
У нас пока футболом рулят урки и воры.
VAN ARM
VAN ARM ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:23
бизнес это когда получаешь больше чем вкладываешь)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:22
а сейчас там меценаты и филантропы))))))))))) не смеши народ))
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:17
Что-то бизнесмены не очень то хотят вкладывать в футбол.
beefs
beefs
вчера в 10:08
а разве он еще не бизнес?
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