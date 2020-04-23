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Мостовой: «Не нужно возобновлять сезоны, пока это не будет безопасно»

вчера, 00:19

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, когда будет лучше возобновить европейские лиги.

Думаю, никто толком не может ничего понять, поэтому позиции стран относительно возобновления или завершения своих чемпионатов очень разные.

Каждое государство принимает свои меры, у всех разные ситуации. Это раньше был Евросоюз, а теперь всё раскололось, и страны поступают по-своему, но посматривают и на других. Последствия этих решений станут известны только спустя какое-то время, и тогда мы поймем, кто был прав. Мое мнение, что не нужно возобновлять сезоны, пока пандемия не закончится, пока мы не будем понимать, что это полностью безопасно. Футбол всегда был, есть и будет. А жизни людей вернуть невозможно.

Ранее Мостовой прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:41
сам придумал или подсказал кто))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:14
Мостовой занимает чёткую позицию.
112910415
112910415
вчера в 05:04
хм ... ну так оно и будет
объявят, что безопасно и продолжат
ДСА
ДСА
вчера в 04:49
Проплаченный властью казачок.
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:17
А Мостовой прав
drug01
drug01
вчера в 00:53
Мостового пора уже выдвигать в депутаты! Как он болеет за футболистов .Только надо напомнить меньше слов больше дела таков девиз......
13ROS13
13ROS13
вчера в 00:47
Хорошо, что Мостовой только балоболом работает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:46
Ничего нового не сказал.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 00:25
Кого интересует мнение мостового.
Clavан
Clavан
вчера в 00:20
Посмотрим, что из этого получится.
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