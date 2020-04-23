Мостовой: «Не нужно возобновлять сезоны, пока это не будет безопасно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, когда будет лучше возобновить европейские лиги.

Думаю, никто толком не может ничего понять, поэтому позиции стран относительно возобновления или завершения своих чемпионатов очень разные.

Каждое государство принимает свои меры, у всех разные ситуации. Это раньше был Евросоюз, а теперь всё раскололось, и страны поступают по-своему, но посматривают и на других. Последствия этих решений станут известны только спустя какое-то время, и тогда мы поймем, кто был прав. Мое мнение, что не нужно возобновлять сезоны, пока пандемия не закончится, пока мы не будем понимать, что это полностью безопасно. Футбол всегда был, есть и будет. А жизни людей вернуть невозможно.