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Сезон РПЛ могут доиграть в четырех южных городах

22 апреля 2020, 22:01

Известный российский журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале поделился информацией о возможных способах доигровки нынешнего сезона российской Премьер-Лиги на фоне пандемии коронавируса.

Несколько клубов планируют обратиться в РФС и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в особом порядке – это  будет обсуждаться на собрании лиги 27 апреля (пройдет в режиме видеоконференции).

Важно – если в каком-либо регионе проведение матчей будет невозможно из-за продления режима самоизоляции (такое исключать нельзя, и ставить под удар завершение чемпионата клубы не хотят), будет предложено следующее:

1. Организация и проведение матчей в четырёх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой; Этими городами могут стать как Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный, так и другие города с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами;

2. Проведение переговоров с основным вещателем (МАТЧ ТВ) и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте — по опыту двух турниров в Катаре и одном в Австрии.

3. Предусмотреть возможность проведения матчей без зрителей – в целях безопасности публики из-за угрозы коронавируса;  

4. Для популяризации РПЛ и клубов у съемочных групп МАТЧ ТВ может появиться возможность снимать команды не только на тренировках и играх, но и показать быт команд и подготовку к матчам — как проходят теоретические занятия, восстановительные процедуры. Предлагается также увеличить количество интервью с игроками и тренерами команд.

Предложение от клубов по «Чемпионат в 4 городах» может быть направлено в лигу и РФС завтра. 

Вероятно, чуть поменялись рекомендации УЕФА — говорят, доиграть сезон надо до 30 июля, а до 2 августа предоставить список участников еврокубков.

Для клубов важно:

- не фиксировать квоты на ЕК и вылет в ФНЛ по состоянию на 22 тур — доиграть и все решить в гладком чемпионате;
- не потерять доходы от коммерческих договоров, ТВ и, возможно, что-то заработать от букмекеров. 

Уже понятно, что пауза между чемпионатами будет минимальной — неделя-две.

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Сп62
Сп62
вчера в 22:27
Идея Егорова имеет право на жизнь. Чем меньше городов будет задействовано на ограниченном пространстве, тем меньше будет поездок команд, а следовательно и шансов подхватить болезнь. Опять же экономия средств и времени. Лично я "за".
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:46
Не надо нам этого счастья
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:28
Вот это правильно !
Такой футбол нам не нужен !
А всех болельщиков собрать в больницах и пусть смотрят оттуда ТВ-трансляции с пивом и водкой для дезинфекции .
oFANATo
oFANATo ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:35
Это не позитивно, это метания от неизвестности.
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 10:34
да можно сезон доиграть в сочи, пока страна сидит дома у телевизоров матч тв может не хило заработать на рейтингах от просмотра рпл ( у Тины явно покровитель из правительства и разрешить играть в одном городе дело техники) все футболисты 16ти команд, тренерские штабы, журналисты неделю сдают тесты на ковид 19 и летят в сочи на олимпийские объекты, живут там под жёстким карантином,при желании можно из добровольцев так же поступить и со зрителями на стадионе, 5000 тысяч вполне достаточно + включать на стадионах шумовые эфекты. без помощи от государства это одному Прядкину конечно не провернуть, зато люди будут сидеть дома и смотреть любимый футбол по ящику, а не думать о революции или еде🤣
mat73
mat73
вчера в 09:33
Было бы наверное и неплохо.
Но я бы не сказал, что "Ростов-Краснодар-Сочи-Грозный" - можно отнести к "...в четырёх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой..."
Даже согласно официальной информации на "ЯНДЕКС_КОРОНОВИРУС" на сегодня в этих регионах например в Ростове - 398, в Краснодаре - 481, в Грозном - 323. А это между прочим выше среднего по РФ. А ведь между этими регионами "...и удобной транспортной связью между этими городами..." еще есть Ставрополье -277, Ингушетия -397, Алания -211, и еще +Адыгея,Карачаево-Черкесия,Кабардино-Балкария на троих -451,
Храневец
Храневец
вчера в 08:51
ДОИГРАТЬ ОСЕНЬЮ И СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПЕРЕХОДИТЬ НА ВЕСНА - ОСЕНЬ !!
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 08:46
Вполне разумная идея. Главное, чтобы обеспечили все ТВ-трансляции.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:30
Хоть на Луне! Пейзаж не испортят. Особенно Буратино.
112910415
112910415
вчера в 04:54
смотрят конкретные варианты... это позитивно
Comdiv
Comdiv
вчера в 01:49
Почему именно в этих городах, скоро лето, можно и в Туле играть.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 00:40
Одно из немогих толковых предложений, но свиньи как всегда против.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 00:39
Цирк с конями ...
vovinho11
vovinho11
вчера в 00:15
Главное, чтобы по срач тв показывали, если будут доигрывать
Valeleo
Valeleo
вчера в 00:13
Лучше играть дома.
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 23:42
лучше играть как и положено, не обижая болельщиков клубов..
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 23:32
бессмысленные пустые разговоры
Faustello
Faustello ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
22 апреля в 23:11
В Краснодаре доиграть захотели... Как ЧМ, так хреном по губам, а тут на те... Нафиг нафиг.
Да и вообще эту хрень Егоров с начала карантина несёт, услышал таких же дурачков что ПЛ английскую обсуждают там и тут понес.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
22 апреля в 23:08
Один футболист подхватит и все считайте доиграли.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
22 апреля в 23:06
Никого в Грозный не пускать пока эпидемия не пройдет окончательно.Не нужен нам футбол во время чумы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
22 апреля в 23:04
Чудики однако.Чемпионат закончен и не возобновится.
Karabal
Karabal ответ Legend 6 (раскрыть)
22 апреля в 22:46, ред.
А для того, чтобы развалились, как в все в стране.
Legend 6
Legend 6
22 апреля в 22:42
А еще стоило бы вспомнить Самару, Мордовию, Нижний Новгород, иначе для чего арены отгрохали?
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 22:38
Трем первым клубам розыгать 1-е место, двум последним путевку в пердив.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 22:37
Некоторым и доигрывать не нужно, спартак можно и без игр отправить в пердив, давно просится.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
22 апреля в 22:23
Зенит просит, чтобы чемпионат доиграли: в Оренбурге, Екатеринбурге и .... Просто доиграйте.
VIPded
VIPded
22 апреля в 22:15
"Заработать от букмекеров" звучит интересненько...)))
Ice van Reed
Ice van Reed
22 апреля в 22:11, ред.
Главное Ростов не упомянул в статье,у автора, походу обида на Ростов - ПАПУ)
wingback
wingback
22 апреля в 22:06
Хоть на парковке пусть доигрывают, лишь бы хрюней в пердив отправить...
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 22:02
о как всего наплёл))
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