Сезон РПЛ могут доиграть в четырех южных городах

Известный российский журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале поделился информацией о возможных способах доигровки нынешнего сезона российской Премьер-Лиги на фоне пандемии коронавируса.

Несколько клубов планируют обратиться в РФС и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в особом порядке – это будет обсуждаться на собрании лиги 27 апреля (пройдет в режиме видеоконференции).

Важно – если в каком-либо регионе проведение матчей будет невозможно из-за продления режима самоизоляции (такое исключать нельзя, и ставить под удар завершение чемпионата клубы не хотят), будет предложено следующее:

1. Организация и проведение матчей в четырёх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой; Этими городами могут стать как Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный, так и другие города с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами;

2. Проведение переговоров с основным вещателем (МАТЧ ТВ) и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте — по опыту двух турниров в Катаре и одном в Австрии.

3. Предусмотреть возможность проведения матчей без зрителей – в целях безопасности публики из-за угрозы коронавируса;

4. Для популяризации РПЛ и клубов у съемочных групп МАТЧ ТВ может появиться возможность снимать команды не только на тренировках и играх, но и показать быт команд и подготовку к матчам — как проходят теоретические занятия, восстановительные процедуры. Предлагается также увеличить количество интервью с игроками и тренерами команд.

Предложение от клубов по «Чемпионат в 4 городах» может быть направлено в лигу и РФС завтра.

Вероятно, чуть поменялись рекомендации УЕФА — говорят, доиграть сезон надо до 30 июля, а до 2 августа предоставить список участников еврокубков.

Для клубов важно:

- не фиксировать квоты на ЕК и вылет в ФНЛ по состоянию на 22 тур — доиграть и все решить в гладком чемпионате;

- не потерять доходы от коммерческих договоров, ТВ и, возможно, что-то заработать от букмекеров.

Уже понятно, что пауза между чемпионатами будет минимальной — неделя-две.