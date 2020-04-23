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Губерниев о чемпионате Беларуси: «Братья, харе с футболом!»

вчера, 01:25

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионате Беларуси, матчи которого продолжают идти, несмотря на пандемию коронавируса.

Считаю, что чемпионат Беларуси давно пора прекратить, если серьёзно. Но, конечно, я за ним слежу. Потому что в те самые минуты, когда показывают мужика с гармошкой на трибунах, этот чемпионат расцветает по-настоящему. Хочется, чтобы он длился бесконечно.

Вспоминаю, как-то давно был чемпионат мира по футболу… Матч открытия в 2010 году: сборная Южной Африки играла против кого-то там. И на трибунах Шарлиз Терон! Её показывали значительно больше, чем футбол. Я думал: господи, покажите нам Шарлиз! Но тогда был чемпионат мира, а здесь, конечно, на фоне белорусского футбола пускай бы бесконечно в прямом эфире «Матч ТВ», белорусского телевидения, этот мужик играл бы на гармони различные песни. Мне кажется, что это было бы значительно более одухотворённей. Мужик должен быть одиноким, соблюдать все дистанционные меры.

Но если говорить серьёзно, то сначала я говорил, что это внутреннее дело белорусов, но проанализировав ситуацию в последние сутки… В общем, там крайне неспокойно, поэтому… Харе с футболом, братья, харе!

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой, в свою очередь, признался, что завидует тому, что в Беларуси по-прежнему играют в футбол.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:23, ред.
Почитал комментарии, многие ругаются в адрес Губерниева. Но его хулители, очевидно, чего - то не поняли, решив, что он издевается над белорусским футболом. Сначала и я так подумал, прочитав заголовок, но если вы будете более внимательны и не предвзяты к нему, а проанализируете статью внимательнее, то поймете, что Губерниев ратует за прекращение чемпионата только по причине распространения коронавируса. Давайте на этом закончим критику Губерниева , потому что он в этом случае как никогда прав.
Faustello
Faustello
вчера в 08:03, ред.
Хорошо Гиевне с таким подчинённым, языком машет везде и постоянно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:47
эта глупая машинка ни как не угомонится)))) везде его поганый язык))) пора бы тебе засунуть его в укромное место и отойти от спорта навсегда)))
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:31
Точно так же можно сказать и про самого губерниева:" Дима, харе с комментированием биатлона и спорта в целом.Тебе пора потеснить Малахова на ТВ и открывать свое ток шоу со сплетнями , скандалами, изменами...".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:28
Губер, чем-то на зубдалова похож. Всюду нос засунет и без мыла, хоть куда пролезет. И ржёт также.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 05:43
То чего противный человек. ...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:34
Забыли его спросить
ОПС
ОПС
вчера в 05:14
А тебе какое депо, неуважаемый?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:06
У губастого губера похожу крыша тронулась.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 03:54
Батька: Не брат ты мне,75 губастая!
Comdiv
Comdiv
вчера в 02:50
Губерниев, харэ с таким комментарием, давай к Уткину!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 02:34
Личное дело белорусов. Такие советчики не помогают.
Bastardo
Bastardo
вчера в 01:56
Соккер, харе с губерниевым!
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:26
Забыли спросить Губерниева
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