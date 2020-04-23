Губерниев о чемпионате Беларуси: «Братья, харе с футболом!»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионате Беларуси, матчи которого продолжают идти, несмотря на пандемию коронавируса.

Считаю, что чемпионат Беларуси давно пора прекратить, если серьёзно. Но, конечно, я за ним слежу. Потому что в те самые минуты, когда показывают мужика с гармошкой на трибунах, этот чемпионат расцветает по-настоящему. Хочется, чтобы он длился бесконечно.

Вспоминаю, как-то давно был чемпионат мира по футболу… Матч открытия в 2010 году: сборная Южной Африки играла против кого-то там. И на трибунах Шарлиз Терон! Её показывали значительно больше, чем футбол. Я думал: господи, покажите нам Шарлиз! Но тогда был чемпионат мира, а здесь, конечно, на фоне белорусского футбола пускай бы бесконечно в прямом эфире «Матч ТВ», белорусского телевидения, этот мужик играл бы на гармони различные песни. Мне кажется, что это было бы значительно более одухотворённей. Мужик должен быть одиноким, соблюдать все дистанционные меры.

Но если говорить серьёзно, то сначала я говорил, что это внутреннее дело белорусов, но проанализировав ситуацию в последние сутки… В общем, там крайне неспокойно, поэтому… Харе с футболом, братья, харе!