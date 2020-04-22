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Ловчев: «Я восхищён, что „Спартак“ стал чемпионом с Каррерой»

22 апреля 2020, 21:51

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поздравил экс-тренера красно-белых Массимо Карреру с 56-летием и поделился мнением о его заслугах на посту наставника московской команды.

С Массимо Каррерой мы встречались не так давно — на одном мероприятии — на Новом Арбате вручали футбольные премии. Мы поздоровались, перекинулись несколькими словами…

Многие болельщики набрасываются на Андрея Тихонова, который как-то сказал, что заслуга в чемпионстве «Спартака» в 2017 году не только Карреры, но и Димы Аленичева. Я тоже так считаю. Потому что это он собрал команду. Да, у Аленичева не получалось, а Каррера воспользовался этим составом. И слава богу! Я восхищен, что «Спартак» стал чемпионом с Каррерой. Умалять заслуги Массимо нельзя. Это чемпионство его и игроков — вопросов нет.

Каррера — открытый человек, часто общался с болельщиками, встречался с ними, ярко вел себя на играх… Болельщики полюбили итальянца — и это правильно. Давайте все поздравим Массимо — сегодня у него день рождения. Но не будем забывать, что Тихонов сделал для «Спартака» не меньше — и может говорить, как думает.

Ранее итальянского специалиста поздравили и в «Спартаке»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 04:51
да, это было сильно !
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:19
Ловчев, хватит вводить в заблуждение.

Чемпионство было на юбилей Симоняна

Причем здесь физрук .
CPS
CPS
вчера в 00:16
А 7-0 от Ливерпуля Ловчева не вдохновила?
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 23:43
Опять Жека напился, наверное отмечает день рождения Ильича.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
22 апреля в 23:32
Т.е. карера настолько был плох, что мог проcpaт даже купленное чемпионство?
ABir
ABir
22 апреля в 23:28
Спартак реально подавил всех конкурентов в своём чемпионском сезоне с Массимо на тренерском мостике! Соперникам не помогли не подкупы аутсайдеров, не судей , не властей. Хотя и было потрачено не мало средств
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 23:10
Как же достали эти лживые двуличные...спартаковцы пенсионеры. Все прекрасно знают на какой юбилей спартаку подарили это чемпионство, о каких заслугах речь?
Нази
Нази
22 апреля в 22:55
Кто же Льву Сирофимовичу премию то выписал?))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 апреля в 22:35
Ну причем тут Аленичев ? Собрать команду, как говорит Ловчев, - одно, а быть мотиватором - совсем другое. При всем уважении к Дмитрию лично я, зная его флегматичный характер и такое же поведение на скамейке во время матчей, сомневаюсь, что он стал бы таким мотиватором, если бы остался у руля команды. Каррера заряжал игроков своей неуемной энергией, был вместе с ними в игре, видел в них своих соратников и единомышленников. Предположу, что и футболисты отвечали ему тем же и бились в том числе и за него.
BBK33
BBK33
22 апреля в 22:05
Не фанат Спартака, но, по-моему, Каррера - первый тренер после Романцева, "нарисовавший" игру команды. И сохранивший, и приумноживший то, что ему досталось. Если бы еще и чемпионом РПЛ стал, вообще вопросов не было бы...)
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 22:02
Но игры то не было зато были купленные судьи.
Legend 6
Legend 6
22 апреля в 22:01
Мы поздоровались, перекинулись несколькими словами…

-Пошел ты!
-Сам пошёл!!!
Cap700
Cap700
22 апреля в 22:00
Чемпионство, о котором все знают, что его купили.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:56
давненько ловчева не слышно было))) и вот оно явление)))
swift stream
swift stream
22 апреля в 21:55
Ловчев лжец и демагог.
CPS
CPS
22 апреля в 21:53
Кучили чемпионство, к юбилею.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 21:53
Порадовал Спартак с Каррерой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 21:53
В юбилей он с любым бы стал...
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