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Соболев описал «Спартак» в трёх словах

вчера, 01:39

Нападающий «Спартака» Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.

Болельщики, великий, топ.

Ранее 23-летний форвард заявил, что считает «Спартак» клубом номер один в России.

Напомним, Соболев перебрался в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона из «Крыльев Советов».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:45
Под "стеночки-забегания" - наверное не то.
Под футбол Тедеско с забросами и верховыми передачами - скорее всего то.

По крайней мере стали активнее играть в атаке. Ну а заиграет Соболев или нет - одному Богу известно. Смотрим, наблюдаем, переживаем. Риски определенно есть, а где их нет?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:37
Рад буду ошибаться....
Но по-моему это не то ,что Вам нужно....
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 11:30
Или букв. 😜
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 11:29
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:01
    И к чему этот сарказм? Я тебе статистику привёл, от неё и пляшем.
    А голы еще придут... если чемпионат возобновят, конечно)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 10:34, ред.
    машина...))
    буржуи европейские слепцы неадекватные....каким то Азмуном интересуются...когда можно такого мега-ультра-напа прикупить как Соболев....в 7 раз дешевле...))
    они там несчастные даже "ПариМатч Премьер" походу не смотрят...
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 10:24
    Посмотрим что скажет когда на лавку посадят
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:23
    4 матча - 3 голевые передачи.
    Всем бы так "не забивать" :)))
    Спартак только Краснодару не забил, в остальных трёх матчах меньше 2 не забивал.
    ABir
    ABir
    вчера в 09:01
    Соболеву очень повезло, что он в Спартаке в отличие от многих других, которым остаётся только мечтать об этом.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 07:33
    Ждём, что скажет Соболев в адрес спартака через некоторое время также в сочетании из трёх слов.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:25
    ну мне обычно одного хватает))))))))))))))))))
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 07:15
    Кажется Соболеву выдали слишком большой аванс.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 06:20
    Надеюсь руководство Спартака купит хорошего напа.....которые всегда были в команде...
    А этого парня,не забившего ни одного гола за 4 игры вернёт обратно...в Самару....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 05:25
    Спартак таким был до него. Теперь время пришло Соболева, доказать это. Надо доказывать, убеждать.
    Вон "Зенит"-фотоаппарат, всем фотоаппаратам аппарат. Был когда-то).
    Comdiv
    Comdiv
    вчера в 04:21
    Не зря в спартак попал, сразу мечтать стал.
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 03:08
    Буратино из бамбука. )))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 02:25
    Футбольная Национальная Лига
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 02:24
    Кубок Соли, Кубок Тины, пиво "Спартаковское"
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 01:50
    Кто нибудь покажет ему таблицы итоговые за последние лет 15?!?
    13ROS13
    13ROS13
    вчера в 01:50
    Соболев может считать что угодно, но пока спартак только 8-й на пути в пердив, где, возможно, будет № 1.
    AgentART
    AgentART
    вчера в 01:47
    Слишком много наврал.
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