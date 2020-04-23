Соболев описал «Спартак» в трёх словах

Нападающий «Спартака» Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.
Болельщики, великий, топ.
Ранее 23-летний форвард заявил, что считает «Спартак» клубом номер один в России.
Напомним, Соболев перебрался в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона из «Крыльев Советов».
Под футбол Тедеско с забросами и верховыми передачами - скорее всего то.
По крайней мере стали активнее играть в атаке. Ну а заиграет Соболев или нет - одному Богу известно. Смотрим, наблюдаем, переживаем. Риски определенно есть, а где их нет?)
Под футбол Тедеско с забросами и верховыми передачами - скорее всего то.
По крайней мере стали активнее играть в атаке. Ну а заиграет Соболев или нет - одному Богу известно. Смотрим, наблюдаем, переживаем. Риски определенно есть, а где их нет?)
Но по-моему это не то ,что Вам нужно....
Но по-моему это не то ,что Вам нужно....
А голы еще придут... если чемпионат возобновят, конечно)
А голы еще придут... если чемпионат возобновят, конечно)
буржуи европейские слепцы неадекватные....каким то Азмуном интересуются...когда можно такого мега-ультра-напа прикупить как Соболев....в 7 раз дешевле...))
они там несчастные даже "ПариМатч Премьер" походу не смотрят...
буржуи европейские слепцы неадекватные....каким то Азмуном интересуются...когда можно такого мега-ультра-напа прикупить как Соболев....в 7 раз дешевле...))
они там несчастные даже "ПариМатч Премьер" походу не смотрят...
Всем бы так "не забивать" :)))
Спартак только Краснодару не забил, в остальных трёх матчах меньше 2 не забивал.
Всем бы так "не забивать" :)))
Спартак только Краснодару не забил, в остальных трёх матчах меньше 2 не забивал.
А этого парня,не забившего ни одного гола за 4 игры вернёт обратно...в Самару....
А этого парня,не забившего ни одного гола за 4 игры вернёт обратно...в Самару....
Вон "Зенит"-фотоаппарат, всем фотоаппаратам аппарат. Был когда-то).
Вон "Зенит"-фотоаппарат, всем фотоаппаратам аппарат. Был когда-то).