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Минько: «Щербаков был талантищем. Мы потеряли звезду»

вчера, 14:41

Бывший футболист ЦСКА Валерий Минько вспомнил о своих бывших партнёрах по молодёжной сборной.

Летом 1988 года я впервые приехал в юношескую сборную Союза – на отборочную игру чемпионата Европы с норвежцами. Поначалу мне земляк Кашенцев – он тоже барнаульский – помогал. Женька к тому времени уже в минском «Динамо» играл, в сборной на хорошем счету был. А Мамич (Сергей Мамчур. – прим.) капитаном был. Он первым сказал: «Валера, ты нам подходишь. Мы видим твоё желание, твоё старание». Так и познакомились.

Костылев всегда собирал лидеров. Чумовая была команда! Мамич – это характер, напор. Бушманов, Гущин, Шаран, Гришин – да там, кого ни возьми, все были бойцами. Помазун с Новосадовым так закрывали раму, что бить некуда было. Только Серёга Щербаков – технарь, талантище. Интеллигент по жизни и в игре. Что он творил на поле! Мы просто потеряли звезду футбола.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 18:18
Согласен с Минько, Щербаков был наверное самой большой звездой той команды, очень жаль что автокатастрофа сделала его инвалидом в 24 года когда он играл за Спортинг.
Legend 6
Legend 6
вчера в 15:00
Щербаков зато шутки смешные шутит, в Стендапе
Дима Головашич
Дима Головашич ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 14:54
нет
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:48
С армейцами всегда можно соглашаться.
Comdiv
Comdiv
вчера в 14:42
ФУтболист был хороший.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:41
не надо было терять
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