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Он такой один! Светоч русского футбола

вчера, 12:40
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«Соккер.ру» поздравляет Анатолия Бышовца с днем рождения и вспоминает самые яркие высказывания неординарного оратора.

Анатолий Бышовец — в прошлом успешный форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, который был вынужден завершить футбольную карьеру слишком рано — в 27 лет из-за рецидива травмы колена. Но из футбола Анатолий Бышовец не ушел, стал тренером, а главного успеха в этой роли добился в самом начале своего приключения на этом поприще: выиграл Олимпиаду-1988 в Сеуле со сборной СССР.

Впоследствии Бышовец возглавлял московское «Динамо», «Зенит», «Локомотив» и «Шахтер», тренировал сборные России и Южной Кореи, работал в Португалии, Шотландии и на Кипре. Сейчас очевидно, что тренера Бышовца после его успеха на олимпийском футбольном турнире годами и десятилетиями переоценивали, но красноречие Анатолия Федоровича переоценить невозможно. И вообще, его прямой речью можно бесконечно наслаждаться.

О своем вечном положении в жизни:

Я думаю, что был в оппозиции с первых шагов, которые сделал на этой земле. 

О «ромбиках» и «стрелках»:

Понятие клубного патриотизма сегодня уходит в прошлое.

О пользе спортивного режима:

Отношение к спортивному режиму — очень важный фактор. Многие не понимают, что сначала есть быт, отношение к делу, и только потом следует говорить о тренировке. Если можешь сознательно ограничить себя в сомнительных удовольствиях, то будь спокоен — отработаешь хорошо. А в этом случае придет и качество игры.

Об истинном блеске:

Серебро — это хорошо. Но запомните: по-настоящему блестит только золото.

О беседах с игроками:

В разговорах с молодыми футболистами, чтобы лучше донести свою мысль, я всегда обращаюсь к истории — древней, античной и современной.

Об одном из главных качеств тренера:

Ты должен заставить идущего бежать, упавшего встать, колеблющего бороться.

Об умении обучать:

Хороший педагог, как хороший художник: невидимое делает видимым.

О профессии «тренер»:

Профессия тренера — благородная, но неблагодарная. Чтобы передавать свои знания другим, нужно иметь внутреннюю потребность, талант. Таким надо родиться и невозможно стать. Это миссия, венцом которой может стать только успех бывшего подопечного. Кроме того, это профессия творческая. Ты готовишься к тренировке, тебе могут прийти на ум новые упражнения, розыгрыши стандартных положений, тактические ходы. Все это — плоды вдохновения в том числе. Все тренерские идеи имеют силу действия: если они игрока увлекают, он начинает сам осваивать их и начинает не просто работать, а творить. Тренер — прежде всего человек, который ищет. Теперь ответьте, можно ли в комнате, где стоит гвалт, писать стихи, сочинять музыку или писать картины?

О разном восприятии футбола болельщиками и специалистами:

Позиция болельщика — это «нравится» или «не нравится». Его что-то удивляет, он реагирует. Позиция тренера иная — правильно или неправильно.

О сериях пенальти:

Пенальти — уже не столько лотерея, сколько психологическая устойчивость, мастерство, качество работы на тренировках, ведь перед каждой кубковой игрой на занятиях всегда отрабатываются одиннадцатиметровые. Случайно не забить пенальти сложно.

О том, чего нет:

Я не подписывал контракт с собственной совестью.

Об эффектном и эффективном:

Так получается, что эффектное запоминается, а эффективное — не всегда.

О трудностях на пути к успеху:

Простым бывает только путь в кабак.

Об отношении к договорным матчам:

Я всегда был противником любых договорных матчей, что ставило меня автоматически на другой уровень. Да вообще это полная глупость, платить дважды – сначала судьям, потом еще и футболистам премиальные за победу.

О неправоте:

Случалось, что я реагировал слишком остро и бывал неправ. Точно так же, как был неправ Зидан в знаменитом случае с Матерацци. Во время игры нужно быть готовым ко всему. Что бы с тобой ни делали, куда бы ни плевали, за что бы ни хватали, кого бы ни оскорбляли, главное — не разменяться на грубость.

О друзьях и врагах:

Клевещут на меня много. Но хочу заметить, что клевета не прилипает к посредственностям. Только к людям, чего-то стоящим. Клевета довела Сократа до смерти, я уж молчу о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, но мы все равно идем вперед. Сам я давно уже отношусь к этим наговорам спокойно. Говорят, что о человеке можно судить по тому, какие у него друзья и враги. Друзья у меня хорошие, враги – сильные.

О мудром Гусе Хиддинке:

Хиддинк понимает, что происходит вокруг сборной России, и видит, что я это тоже понимаю.  Мы с Гусом только здороваемся при встрече, нам даже не нужно лишних слов, чтобы понять друг друга. Мы как два мудреца: смотрим в глаза и осознаем, что происходит.

О самооценке:

В какой-то момент пришел к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя.

О Месси из «Зенита»:

Когда я тренировал «Зенит» (1997-1998 — примечание редакции), у меня точно так же, как Месси, играл Куртиян.

О низости:

Ни в одном травнике, ни в одном лечебнике, ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы против предательства.

О любимом алкогольном напитке:

После работы в Шотландии предпочитаю односолодовый виски.

О любимом певце:

Помню, мы обменивались дежурной шуткой с Александром Розенбаумом. Он говорил: «Толя, ты ведь у меня любимый футболист. Но после Стрельцова!» На что я ему отвечал: «А ты у меня любимый певец. Но после Высоцкого!»

О культуре:

Только культура делает человека независимым, свободным. Причем ни положение в обществе, ни знания, интеллект, ни образование ее не определяют.

Лучшие афоризмы из уст Бышовца:

Если слово не поможет, то и палка не спасет.

Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости.

Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему, что происходит.

Бог не в силе, а в правде.

Бывают такие моменты, когда нужно искать причины не в друг друге, а каждый в каждом.

Сначала ты ищешь правду, а потом работу.

Скромно о себе:

Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей.

Сегодня Анатолию Федоровичу Бышовцу исполняется 74 года. Желаем ему крепкого здоровья и оставаться на связи с футболом!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:49
Никогда Толику не смыть позорное пятно в истории с Садыриным.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:10
А я и не думал Вас отговаривать. Просто напомнил про этот случай.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:42
К большому сожалению, этот эпизод из биографии Бышовца выпал из моего внимания. Если всё было действительно так, как вы говорите, это не делает ему чести, если не сказать больше. Под своим первым комментарием я всё равно подписываюсь, так как в нем говорится только о фактах его биографии.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:00
Так точно!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:58
Скажу так, Бышовец был хорошим футболистом и точка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:18, ред.
Он режиссёр этой пакости, что лишило Садырина и здоровья и жизни. Тренер может и неплохой, но человечишка мерзкий. Один этот поступок зачёркнул все его достоинства. К тому же с Сократом себя сравнивает. Да.....
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:41
О здоровье Павла Фёдоровича он не думал, когда письмецо стряпалось((
Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости. Эта фраза к нему тоже подходит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:38
Тот ещё типок... Мало в нем света))
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:40
Он изобрел статусы для "одноклассников" ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:30
Он говорит статусами из "одноклассников" ???..)))
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 13:24
Очень непорядочный тип, а не светоч.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:09, ред.
1970 год, гол в ворота бельгийцев в дальний верхний угол - просто супер. Ну и как не вспомнить слова песни незабвенного В.С. Высоцкого об интересе к БышЕвцу итальянской "Фиорентины". Но там скорее с юмором. Техничный форвард, украшение киевского " Динамо " и сб. СССР того времени. Здоровья, Анатолий Федорович !
112910415
112910415
вчера в 13:07
Светоч давно в истории.
В нашу современность он как-то хуже вписывается
SSPZ
SSPZ
вчера в 13:00
Статья отличная, нет слов. Но были в биографии у А.Бышовца и отрицательные эпизоды в его жизни, но честное слово, когда читаешь такую статью, не хочется говорить о плохом! Александру Чистякову спасибо!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:59, ред.
Всё таки карьера тренера и человека Бышевца неоднозначная.
С одной стороны он выиграл для страны золото олимпиады, с другой стороны был идейным вдохновителем "письма четырнадцати", из-за которого было подорвано здоровье Павла Садырина.
Да и потом где он не работал результата не было, а скандалы случались регулярно.
Единственный трофей который он выиграл был кубок России 2006/07 с Локомотивом, но болельщики Локо помнят его не за это достижение, а за околофутбольные дела и рады были его увольнению.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:46
интересная жизнь !! а с его взглядами не согласен.
SSPZ
SSPZ
вчера в 12:41
Не такой уж он и светич, но почитаем, может и вправду светич
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