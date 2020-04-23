Он такой один! Светоч русского футбола

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вчера, 12:40

«Соккер.ру» поздравляет Анатолия Бышовца с днем рождения и вспоминает самые яркие высказывания неординарного оратора.

Анатолий Бышовец — в прошлом успешный форвард киевского «Динамо» и сборной СССР , который был вынужден завершить футбольную карьеру слишком рано — в 27 лет из-за рецидива травмы колена. Но из футбола Анатолий Бышовец не ушел, стал тренером, а главного успеха в этой роли добился в самом начале своего приключения на этом поприще: выиграл Олимпиаду-1988 в Сеуле со сборной СССР .

Впоследствии Бышовец возглавлял московское «Динамо», «Зенит», «Локомотив» и «Шахтер», тренировал сборные России и Южной Кореи, работал в Португалии, Шотландии и на Кипре. Сейчас очевидно, что тренера Бышовца после его успеха на олимпийском футбольном турнире годами и десятилетиями переоценивали, но красноречие Анатолия Федоровича переоценить невозможно. И вообще, его прямой речью можно бесконечно наслаждаться.

О своем вечном положении в жизни:

Я думаю, что был в оппозиции с первых шагов, которые сделал на этой земле.

О «ромбиках» и «стрелках»:

Понятие клубного патриотизма сегодня уходит в прошлое.

О пользе спортивного режима:

Отношение к спортивному режиму — очень важный фактор. Многие не понимают, что сначала есть быт, отношение к делу, и только потом следует говорить о тренировке. Если можешь сознательно ограничить себя в сомнительных удовольствиях, то будь спокоен — отработаешь хорошо. А в этом случае придет и качество игры.

Об истинном блеске:

Серебро — это хорошо. Но запомните: по-настоящему блестит только золото.

О беседах с игроками:

В разговорах с молодыми футболистами, чтобы лучше донести свою мысль, я всегда обращаюсь к истории — древней, античной и современной.

Об одном из главных качеств тренера:

Ты должен заставить идущего бежать, упавшего встать, колеблющего бороться.

Об умении обучать:

Хороший педагог, как хороший художник: невидимое делает видимым.

О профессии «тренер»:

Профессия тренера — благородная, но неблагодарная. Чтобы передавать свои знания другим, нужно иметь внутреннюю потребность, талант. Таким надо родиться и невозможно стать. Это миссия, венцом которой может стать только успех бывшего подопечного. Кроме того, это профессия творческая. Ты готовишься к тренировке, тебе могут прийти на ум новые упражнения, розыгрыши стандартных положений, тактические ходы. Все это — плоды вдохновения в том числе. Все тренерские идеи имеют силу действия: если они игрока увлекают, он начинает сам осваивать их и начинает не просто работать, а творить. Тренер — прежде всего человек, который ищет. Теперь ответьте, можно ли в комнате, где стоит гвалт, писать стихи, сочинять музыку или писать картины?

О разном восприятии футбола болельщиками и специалистами:

Позиция болельщика — это «нравится» или «не нравится». Его что-то удивляет, он реагирует. Позиция тренера иная — правильно или неправильно.

О сериях пенальти:

Пенальти — уже не столько лотерея, сколько психологическая устойчивость, мастерство, качество работы на тренировках, ведь перед каждой кубковой игрой на занятиях всегда отрабатываются одиннадцатиметровые. Случайно не забить пенальти сложно.

О том, чего нет:

Я не подписывал контракт с собственной совестью.

Об эффектном и эффективном:

Так получается, что эффектное запоминается, а эффективное — не всегда.

О трудностях на пути к успеху:

Простым бывает только путь в кабак.

Об отношении к договорным матчам:

Я всегда был противником любых договорных матчей, что ставило меня автоматически на другой уровень. Да вообще это полная глупость, платить дважды – сначала судьям, потом еще и футболистам премиальные за победу.

О неправоте:

Случалось, что я реагировал слишком остро и бывал неправ. Точно так же, как был неправ Зидан в знаменитом случае с Матерацци. Во время игры нужно быть готовым ко всему. Что бы с тобой ни делали, куда бы ни плевали, за что бы ни хватали, кого бы ни оскорбляли, главное — не разменяться на грубость.

О друзьях и врагах:

Клевещут на меня много. Но хочу заметить, что клевета не прилипает к посредственностям. Только к людям, чего-то стоящим. Клевета довела Сократа до смерти, я уж молчу о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, но мы все равно идем вперед. Сам я давно уже отношусь к этим наговорам спокойно. Говорят, что о человеке можно судить по тому, какие у него друзья и враги. Друзья у меня хорошие, враги – сильные.

О мудром Гусе Хиддинке:

Хиддинк понимает, что происходит вокруг сборной России, и видит, что я это тоже понимаю. Мы с Гусом только здороваемся при встрече, нам даже не нужно лишних слов, чтобы понять друг друга. Мы как два мудреца: смотрим в глаза и осознаем, что происходит.

О самооценке:

В какой-то момент пришел к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя.

О Месси из «Зенита»:

Когда я тренировал «Зенит» (1997-1998 — примечание редакции), у меня точно так же, как Месси, играл Куртиян.

О низости:

Ни в одном травнике, ни в одном лечебнике, ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы против предательства.

О любимом алкогольном напитке:

После работы в Шотландии предпочитаю односолодовый виски.

О любимом певце:

Помню, мы обменивались дежурной шуткой с Александром Розенбаумом. Он говорил: «Толя, ты ведь у меня любимый футболист. Но после Стрельцова!» На что я ему отвечал: «А ты у меня любимый певец. Но после Высоцкого!»

О культуре:

Только культура делает человека независимым, свободным. Причем ни положение в обществе, ни знания, интеллект, ни образование ее не определяют.

Лучшие афоризмы из уст Бышовца:

Если слово не поможет, то и палка не спасет.

Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости.

Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему, что происходит.

Бог не в силе, а в правде.

Бывают такие моменты, когда нужно искать причины не в друг друге, а каждый в каждом.

Сначала ты ищешь правду, а потом работу.

Скромно о себе:

Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей.

Сегодня исполняется 74 года. Желаем ему крепкого здоровья и оставаться на связи с футболом!