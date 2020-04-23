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Агент Марио Фернандеса: «Марио предпочел ЦСКА „Реалу“»

вчера, 13:52

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, рассказал о деталях перехода своего клиента в московский клуб.

По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуриньо. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов [сбегал из «Гремио» и сборной Бразилии]. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную.

Ранее Марио Фернандес заявил, что в России он чувствует себя как дома.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 18:43
Марио только хотел в Реал, но его там подальше послали, теперь он Лудогорец взять не может и Ференцварош.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:32
Правильный выбор сделал.
Был просто - Марио, стал в ЦСКА Супер Марио.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CPS (раскрыть)
вчера в 17:29
Вспоминается поговорка бывших братьев : "Дурень думкою богат"
Скорее СпаМ там будет, чем ЦСКА)))).
112910415
112910415
вчера в 17:11
ЦСКА значительно же круче ! )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:42
Ну правильно. В Барсе не очень то повесилишься вне поля...))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:20
Эта история только подчеркивает преданность Марио армейскому клубу,на зависть многим соперникам, у которых таких нет.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:17, ред.
Кто бы сомневался, что Марио предпочтёт коней какому то Реалу. Гыгыгы
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:46
Марио вообще домосед. Просто в ЦСКА к нему хорошо отнеслись и он почувствовал себя дома. Карьеру футболиста он с большой вероятностью завершит именно в армейском клубе.
Да и России очень повезло с таким игроком, не зря же Бразильцы сожалели, что такой игрок не выступает за свою историческую родину.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:11, ред.
В недавнем противостоянии ЦСКА и Реала все сделали вывод - Марио не ошибся с выбором клуба....
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 15:05
Сработала поговорка" Лучше синица в руках,чем журавль в небе"!
Великолепный
Великолепный
вчера в 14:49
Марио молодец и Зениту отказал и Реалу.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 14:34
Ну и правильно. Зачем ему джунгли. Там не будешь делить мани мани тебя хана.Вот скажи ка Жорже где лучше джунгли или в России.
CPS
CPS ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 14:27
цска скоро не будет, останется без лычки.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:26
да пусть играе в фк ЦСКА, пойдёт на Дембель - дадут лычку старшего Ефрейтора
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:26
Много Черышев в Реале наиграл??? Марио молодец , понял что лучше играть , чем лавку полировать.
AgentART
AgentART
вчера в 14:16
Какая ложь, этот Марио в Реале и нафиг никому не нужен был.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:09
Красавчик Марио!!!
LOpp
LOpp
вчера в 14:00
В Реале он был только на скамейке сидел или бы отправился в аренду в Эспаньол
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:55
Не факт что это так было
shlomo
shlomo
вчера в 13:55
Да уж офигенный выбор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:55
Ничего удивительного не вижу...
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