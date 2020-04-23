Агент Марио Фернандеса: «Марио предпочел ЦСКА „Реалу“»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, рассказал о деталях перехода своего клиента в московский клуб.
По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуриньо. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов [сбегал из «Гремио» и сборной Бразилии]. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную.
Ранее Марио Фернандес заявил, что в России он чувствует себя как дома.
Был просто - Марио, стал в ЦСКА Супер Марио.
Был просто - Марио, стал в ЦСКА Супер Марио.
Скорее СпаМ там будет, чем ЦСКА)))).
Скорее СпаМ там будет, чем ЦСКА)))).
Да и России очень повезло с таким игроком, не зря же Бразильцы сожалели, что такой игрок не выступает за свою историческую родину.
Да и России очень повезло с таким игроком, не зря же Бразильцы сожалели, что такой игрок не выступает за свою историческую родину.