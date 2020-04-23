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Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»

вчера, 12:42

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.

Какое лига примет решение, так и будем делать. Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон.

Ранее Григорий Иванов прокомментировал возможное снижение зарплат игроков из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.
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oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
вчера в 14:29
На домашние матчи ФК «зенит» стали раздавать бесплатные билеты.
Распространение бесплатных билетов на матчи «зенита» - это добровольно-принудительная покупка муниципальными предприятиями Санкт-Петербурга билетов для своих сотрудников. Связывано это с тем, что руководство клуба пытается обойти финансовый fair play.
Это «схема по глобальному обману УЕФА».

«зенит» записывает «липовый» доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Потом они добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы»
oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
вчера в 14:15, ред.
Ты очень далёк от футбола!

Побит рекорд посещения домашних матчей ЦСКА

На матче ПФК ЦСКА — «Динамо» команды поддерживали 24 482 зрителя. Это новый рекорд посещаемости в домашних матчах с бело-голубыми в чемпионатах России. Прежний рекорд был установлен в прошлом году (19 054).

После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ПФК ЦСКА в этом чемпионате, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080).

Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" в апреле текущего года (29 тысяч 284 человека).

Стадион ЦСКА, согласно официальной информации, вмещает 30 тысяч зрителей.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:27
хорошее! правильное решение!
ОПС
ОПС
вчера в 13:21
Только доигрывать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:18
Доигрывать и не каких гвоздей!
13ROS13
13ROS13 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:14
А у цска есть зрители? Хотя есть, аж целых сто.
Comdiv
Comdiv
вчера в 13:12
Однозначно нужно доигрывать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:09
У Иванова далеко идущие планы).Денег нет президент, так что держитесь..
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:01, ред.
Доиграть надо и желательно со зрителями.

Как сказал бывший владелец Милана Берлускони

"Я человек спорта, поэтому я не буду недооценивать ценность футбола, но сейчас мне хочется сказать, что футбол не является неотложным делом. Я не думаю, что возобновление чемпионата — это главное решение. Играть за закрытыми дверями очень грустно, да и контакт между игроками всегда есть. Поэтому лучше говорить о возобновлении сезона после лета. "
STVA 1
STVA 1 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 12:53
Естественно это самый правильный вариант
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:47
Чтобы сохранить спортивный принцип надо обязательно доиграть сезон.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:43
Правильно мыслят.
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