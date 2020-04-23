Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.
Какое лига примет решение, так и будем делать. Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон.
Ранее Григорий Иванов прокомментировал возможное снижение зарплат игроков из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Распространение бесплатных билетов на матчи «зенита» - это добровольно-принудительная покупка муниципальными предприятиями Санкт-Петербурга билетов для своих сотрудников. Связывано это с тем, что руководство клуба пытается обойти финансовый fair play.
Это «схема по глобальному обману УЕФА».
«зенит» записывает «липовый» доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Потом они добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы»
Распространение бесплатных билетов на матчи «зенита» - это добровольно-принудительная покупка муниципальными предприятиями Санкт-Петербурга билетов для своих сотрудников. Связывано это с тем, что руководство клуба пытается обойти финансовый fair play.
Это «схема по глобальному обману УЕФА».
«зенит» записывает «липовый» доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Потом они добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы»
Побит рекорд посещения домашних матчей ЦСКА
На матче ПФК ЦСКА — «Динамо» команды поддерживали 24 482 зрителя. Это новый рекорд посещаемости в домашних матчах с бело-голубыми в чемпионатах России. Прежний рекорд был установлен в прошлом году (19 054).
После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ПФК ЦСКА в этом чемпионате, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080).
Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" в апреле текущего года (29 тысяч 284 человека).
Стадион ЦСКА, согласно официальной информации, вмещает 30 тысяч зрителей.
Побит рекорд посещения домашних матчей ЦСКА
На матче ПФК ЦСКА — «Динамо» команды поддерживали 24 482 зрителя. Это новый рекорд посещаемости в домашних матчах с бело-голубыми в чемпионатах России. Прежний рекорд был установлен в прошлом году (19 054).
После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ПФК ЦСКА в этом чемпионате, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080).
Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" в апреле текущего года (29 тысяч 284 человека).
Стадион ЦСКА, согласно официальной информации, вмещает 30 тысяч зрителей.
Как сказал бывший владелец Милана Берлускони
"Я человек спорта, поэтому я не буду недооценивать ценность футбола, но сейчас мне хочется сказать, что футбол не является неотложным делом. Я не думаю, что возобновление чемпионата — это главное решение. Играть за закрытыми дверями очень грустно, да и контакт между игроками всегда есть. Поэтому лучше говорить о возобновлении сезона после лета. "
Как сказал бывший владелец Милана Берлускони
"Я человек спорта, поэтому я не буду недооценивать ценность футбола, но сейчас мне хочется сказать, что футбол не является неотложным делом. Я не думаю, что возобновление чемпионата — это главное решение. Играть за закрытыми дверями очень грустно, да и контакт между игроками всегда есть. Поэтому лучше говорить о возобновлении сезона после лета. "