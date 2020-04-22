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«ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций ЦСКА

22 апреля 2020, 16:24

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

Долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а «ВЭБ.РФ» стал основным владельцем клуба.

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов:

По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в «ВЭБ.РФ» — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся.

Президент ЦСКА Евгений Гинер:

Я бы хотел поблагодарить руководство «ВЭБ.РФ» за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе.

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oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
ЦСКА пережить непростые времена с ВЭБ теперь куда проще.
В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров АО ПФК ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ РФ, а так же в новый совет директоров от АО ПФК ЦСКА вошли президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group, давний болельщик ЦСКА Борис Добродеев.-говорится на официальном сайте красно-синих.
Означает ли случившееся революцию в ЦСКА? Нет. Ещё в декабре говорилось , что Гинер и его команда сохраняют свои посты и продолжают де-факто управлять клубом.Об этом же свидетельствуют и прозвучавшие в среду слова председателя ВЭБ Игоря Шувалова.
"Подчеркну , никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надёжным партнёром.".
Безусловно, армейцам теперь станет намного проще и спокойнее . Долги больше не висят тяжёлым грузом - кто когда нибудь закрывал кредит перед банком , знает, насколько это приятное ощущение. Особенно в наступающей новой экономической реальности. Можно будет больше инвестировать в развитие. О чем кстати, говорил Шувалов в своем комментарии.
По сути , переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который 'связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие, так что это поддержка клуба в непростой экономический ситуации - сказал Шувалов. И для армейского клуба и его болельщиков это очень хорошо. Пережить непростые теперь времена куда проще.
Я доволен!!!
А трудные времена теперь будут у всех и вы не исключение. Цены на энергоносители падают.
Так что выживать - как сказал Федун теперь будут все.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 06:55
Точно! Вот у вашего гения и будет балкончик в виде офиса в его небоскрёбе.
Все остальное будет принадлежать другому дяде. Которому будут точно не указ гинер с его 22 процентами (а не 35, как тебе толкует Ваня).
Так что трудные времена у вас начинаются, так и передай Ване от меня...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 06:48, ред.
Ребенок, у которого тянется сопля, не отрываясь и не падая, то же радуется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:45
У Гинера ушей, как наверно на руках пальцев). Тянут, тянут и не оторвутся)). "Лучший менеджер" ёпта.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 23:08
Поскольку он у меня в игноре то ты ему ответь. Все отношения ПФК ЦСКА и ВЭБ (инвестиционного фонда, а не банка) в чем легко убедиться, строятся по другим нормам. ПФК не квартира и ни один владелец футбольного клуба дохода от него не получает. Поэтому главное,Ю избавились от неподъемного долга и оставили за собой все функции управления. А придет реальный инвестор, тогда и поговорим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
22 апреля в 23:03
А все просто. Представь себе, что у тебя долг в 300 млн евро и висит уде много лет и не удается его погасит и проценты капают. Тебе говорят берем 75 % акций и долга нет. Если учесть что ни один клуб в РПЛ дохода не дает, то что означает потеря 75 % акций? Правильно - сокращение расходов. И долга теперь нет. Что ж не радоваться. А придет новый инвестор, т.к. ВЭБ не планирует владеет клубом и содержать его и однозначно продаст кому либо, а у Гинера останутся 35% акций и все управление. То-есть расходов 25 % , а управление полное. Мечта!!!. Понял?
SuperGobb
SuperGobb ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
22 апреля в 22:08
Спроси у стрыйского старателя. Он все мои аккаунты считает. Аха-ха)
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 22:08, ред.
Как ни крути, но скоро клуб из прошлой жизни уйдет в прошлое, мало кто пожалеет. Все началось с оттока болельщиков, сейчас остались в основном пожилые, живущие только воспоминаниями. Молодым ЦСКА не интересен ни с каких сторон.
SuperGobb
SuperGobb ответ armeec_ (раскрыть)
22 апреля в 22:08
Не дождётесь. Аха-ха)
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 21:56
Вот вот. Лучше иметь хотя бы балкон или кладовку чем просто бомжевать.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 21:09
Вот ты бы наверняка обрадовался такой халяве, да? Только через 2 дня в твою ипотечную квартиру, за которую ты заплатил четверть от процентов, придет другой жилец, заплативший банку всю стоимость.
И твоим в ней будет в лучшем случае балкон или кладовка (читай, гинерские 22%)
Или ты думал, банк добренький 8а?
Больше слушай Ваню, он тебе наговорит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 21:08
Поправлю тебя. Потратив не миллионы, а десятки миллионов. Дальше по твоему тексту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 20:48
Вот тут рассказывают про инвестиционный фонд, который может дать кредит деньгами, потом превратить их в акции, забрать их себе и продать ещё кому то в виде акций.
А если найдётся частник, у которого есть денежка только на 3 этажа отеля при стадиончике? Или на весь стадион, но без отеля? Или у него есть команда ьипа Арарата и нужен стадиончик? И он может его купить по акциям, но без гинера в довесок?
Каковы будут действия ВЭБа (и всё таки банка)?
oFANATo
oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
22 апреля в 20:44, ред.
Особенно позорным выглядит нынешний вылет из Лиги чемпионов после группового этапа. А в сентябре 2020-го, потратив очередные миллионы на трансферы, можно сделать новую попытку в Лиге чемпионов. И так по кругу.

Все никак мечты миллера не сбудутся

Все никак не покоряется 1/4 финала Л/Ч как у ЦСКА.)))
Шашлыков
Шашлыков
22 апреля в 20:41
Ещё одним государственным клубом в РПЛ стало больше. Присосались к госбаблу.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 20:38
Поэтому им лучше жевать чем говорить)))
oFANATo
oFANATo ответ Сп62 (раскрыть)
22 апреля в 20:38
Странный вопрос. А ты бы не радовался если бы тебе за квартиру взятую в ипотеку банк взял и списал долг?
Сп62
Сп62
22 апреля в 20:36
Если, как некоторые пишут, у ВЭБа денег нет, отчего же так радуется Гинер.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 20:27
Как ты думаешь почему чуть ниже я дал развернутые пояснения Джеку и Максиму по поводу их фантазий. Ты их прочитал, а те, кому адресованы мои аргументированные ответы, молчат, Почему? Я думаю нет аргументов, одни слухи и фантазии.
ЕдИт КрЫшА
ЕдИт КрЫшА ответ Climent (раскрыть)
22 апреля в 20:27
За счет пенсий бабулек. Кони накрепко слились с госкорпорациями.
oFANATo
oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
22 апреля в 20:19, ред.
Смешно когда бомжи про позоры говорят, когда сами опозорились и в ЛЧ и ЛЕ годом ранее)))))
«зенит» опозорился в Лиге чемпионов
Игрок ФК «зенит» Артём Дзюба
По окончании заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в котором «зенит» разгромно уступил 0:3, лидер команды Артем Дзюба сказал всего одно, зато емкое слово, которым подвел итог всей еврокубковой кампании: «Обо76ись». Это выглядело правдиво и честно.
Ежегодно самый богатый клуб России скупает лучших отечественных футболистов у других клубов, а также тратится на высокооплачиваемых легионеров. Например, перед этим сезоном на трансферы было спущено 66,7 млн евро газовых денег. Один только бразильский полузащитник из «Барселоны» Малком обошелся в 40 млн евро. Таких покупок в России никто себе позволить больше не может. Годом ранее три новичка обошлись в сумму около 40 млн евро, а еще за год до этого было потрачено 94,50 млн евро на 12 новых игроков.
Естественно, от таких солидных вливаний должна быть отдача. Ведь руководство питерского клуба каждый год заявляет о «серьезных задачах в еврокубках». Но что мы имеем за последние десять лет выступления «зенита» в Европе? Вот эти «подвиги».

2009/10 — вылет в 4-м кв. раунде от «Насьоналя»
2010/11 — 1-е место в группе ЛЕ и вылет в 1/8 от «Твенте»
2011/12 — 2-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Бенфики»
2012/13 — 3-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 ЛЕ от «Базеля»
2013/14 — 2-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Боруссии» Д
2014/15 — 3-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/4 ЛЕ от «Севильи»
2015/16 — 1-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Бенфики»
2016/17 — вылет в 1/16 ЛЕ от «Андерлехта»
2017/18 — вылет в 1/8 ЛЕ от «РБ Лейпциг»
2018/19 — вылет в 1/8 ЛЕ от «Вильярреала»
2019/20 — не вышли из группы ЛЧ
Как видно, «зенит» за десять лет всего лишь один раз преодолел рубеж 1/8 финала в Лиге Европы в 2015 году. А если говорить про Лигу чемпионов, то ни разу не оказывался в восьмерке лучших. Стадия 1/8 финала выглядит заколдованной, но если разобраться — именно здесь начинается по-настоящему серьезная конкуренция, где и нужно себя проявлять. Но «зенит» — не в силах.

Особенно позорным выглядит нынешний вылет из Лиги чемпионов после группового этапа. А в сентябре 2020-го, потратив очередные миллионы на трансферы, можно сделать новую попытку в Лиге чемпионов. И так по кругу.
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 20:14
Вот все что нужно знать.
Никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
22 апреля в 20:09
А у Лехи Миллера все проще. В одном кармане свой кошелек, в другом казенный. Вопрос на засыпку. Из какого кармана Леха будет платить за цацку ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 20:07
Макс, я думал что с учетом твоего экономического ???? образования, ты будешь , как бы это выразиться поаккуратнее. В 90-е годы - годы становления российского бизнеса не отжимали у государства и друг у друга только ленивые. Есть любопытное досье о путях достижения своего положения в нефтяном бизнесе скромного политработника - выпускника Военно-политического Училища им. Ленина во Львове майора Федуна Л.А. Там не менее любопытны факты. Далее. Как "экономист" поинтересуйся что такое ВЭБ и каков профиль его деятельности.Это не БАНК, это Инвестиционный фонд, функция которого привлечение инвесторов в РФ по гарантии государства. И цель обмена кредита ПФК ЦСКА на акции одна. Перепродать этот пакет частному инвестору. На сайте Росимущества есть заявка на этот счет. Будет тендер. Сколько за 75 % акций даст инвестор не знает никто. Может 100 руб. Ситуация такая. Одно ясно ВЭБ ЦСКА содержать не будет . Это не надо ни ВЭБу, ни Гинеру. Поэтому я тебя прошу веди себя не как махровый фанат Спартака (поклонник святого Федуна), а как грамотный экономист. И не надо фантазий.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 20:07
Ну так и запишем: Госпроект. Гыгыгы
Erlov
Erlov
22 апреля в 20:00
Вместо спасения страны от разрухи ВЭБ занимается спасением прогнившего насквозь клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ armeec_ (раскрыть)
22 апреля в 19:57
Приветствую, Петр! Да ВЭБке лишь бы заем с процентами вернуть, а до клуба им дела нет.
Допускаю, что могут продать отдельно стадион условному Чертанову, и остагется гинер со своими 21% акций без стадиона, клуба и вообще всего...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 19:56
Уважаемый, давайте без эмоций, как образованный и выдержанный человек. Я ничего не хочу сказать от себя. ВЭБ в полном соответствии с Росреестром классифицируется не как банк, а как №Инвестиционный фонд". Основная функция не получение прибыли, а привлечение инвестиций под ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ. До этого момента понятно? Продолжу дальше.. РЖД - госкоропорация на 100%, а ГАЗПРОМ на 50% +1 акция,. Их предназначение иное. Получать прибыль с коммерческой деятельности, с которой платить налоги. Разница есть? Я думаю разница видна. Далее. У Газпрома 50%-1 акция в частных руках. Теоретически это может означать, что акционеры добровольно отдают часть своей прибыли на содержание Зенита. Однако с учетом менталитета российского гр. Миллера в ситуации , когда у тебя в кармане два кошелька, один личный, а другой казенный и ты имеешь право распоряжаться обоими , только ненормальный будет расплачиваться из своего кошелька. Миллер не похож на ненормального. Возвращаемся к ВЭБ. Единственной целью приобретения 75 % акций ПФК ЦСКА является перепродажа этих акций частному инвестору. Этот вопрос согласован на уровне Правительства РФ. На сайте Правительства эта инфа несть. Никакого финансирования , ни текущего , ни перспективного со стороны ВЭБ не может быть в принципе и не будет. Содержание команды - прерогатива Гинера, до тех пор пока владение клубом не перейдет к новому ЧАСТНОМУ инвестору. Государства в управлении ПФК ЦСКА нет и не будет. Есть разница между РЖД, Газпромом и ВЭБом? Как говорят в Одессе это не две , а три большие разницы. Я не утомил?
PS. Кстати , если бы не стадион за свои , то у Гинера тьакая ситуация и не возникла бы. Представь себе, что Миллер построил бы стадион на свои, а это примерно 6 годовых бюджетов Зенита , какое положение было бы у ФК Зенит
Сергей Саныч
Сергей Саныч
22 апреля в 19:52
Каким я был,таким я не остался
В Тарасовке был воздух чистым как родник.
Работая в конюшне-надорвался.
Здесь год за три,иль как урановый рудник.
Climent
Climent
22 апреля в 19:38
Кони теперь будут играть за счет населения на удалёнке.
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