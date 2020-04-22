«ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций ЦСКА

Государственная корпорация развития « ВЭБ . РФ » закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

Долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а « ВЭБ . РФ » стал основным владельцем клуба.

Председатель « ВЭБ . РФ » Игорь Шувалов: