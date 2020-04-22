«ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
Долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а «ВЭБ.РФ» стал основным владельцем клуба.
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов:
По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в «ВЭБ.РФ» — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся.
Президент ЦСКА Евгений Гинер:
Я бы хотел поблагодарить руководство «ВЭБ.РФ» за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе.
В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров АО ПФК ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ РФ, а так же в новый совет директоров от АО ПФК ЦСКА вошли президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group, давний болельщик ЦСКА Борис Добродеев.-говорится на официальном сайте красно-синих.
Означает ли случившееся революцию в ЦСКА? Нет. Ещё в декабре говорилось , что Гинер и его команда сохраняют свои посты и продолжают де-факто управлять клубом.Об этом же свидетельствуют и прозвучавшие в среду слова председателя ВЭБ Игоря Шувалова.
"Подчеркну , никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надёжным партнёром.".
Безусловно, армейцам теперь станет намного проще и спокойнее . Долги больше не висят тяжёлым грузом - кто когда нибудь закрывал кредит перед банком , знает, насколько это приятное ощущение. Особенно в наступающей новой экономической реальности. Можно будет больше инвестировать в развитие. О чем кстати, говорил Шувалов в своем комментарии.
По сути , переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который 'связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие, так что это поддержка клуба в непростой экономический ситуации - сказал Шувалов. И для армейского клуба и его болельщиков это очень хорошо. Пережить непростые теперь времена куда проще.
Я доволен!!!
А трудные времена теперь будут у всех и вы не исключение. Цены на энергоносители падают.
Так что выживать - как сказал Федун теперь будут все.
В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров АО ПФК ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ РФ, а так же в новый совет директоров от АО ПФК ЦСКА вошли президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group, давний болельщик ЦСКА Борис Добродеев.-говорится на официальном сайте красно-синих.
Означает ли случившееся революцию в ЦСКА? Нет. Ещё в декабре говорилось , что Гинер и его команда сохраняют свои посты и продолжают де-факто управлять клубом.Об этом же свидетельствуют и прозвучавшие в среду слова председателя ВЭБ Игоря Шувалова.
"Подчеркну , никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надёжным партнёром.".
Безусловно, армейцам теперь станет намного проще и спокойнее . Долги больше не висят тяжёлым грузом - кто когда нибудь закрывал кредит перед банком , знает, насколько это приятное ощущение. Особенно в наступающей новой экономической реальности. Можно будет больше инвестировать в развитие. О чем кстати, говорил Шувалов в своем комментарии.
По сути , переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который 'связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие, так что это поддержка клуба в непростой экономический ситуации - сказал Шувалов. И для армейского клуба и его болельщиков это очень хорошо. Пережить непростые теперь времена куда проще.
Я доволен!!!
А трудные времена теперь будут у всех и вы не исключение. Цены на энергоносители падают.
Так что выживать - как сказал Федун теперь будут все.
Все остальное будет принадлежать другому дяде. Которому будут точно не указ гинер с его 22 процентами (а не 35, как тебе толкует Ваня).
Так что трудные времена у вас начинаются, так и передай Ване от меня...
Все остальное будет принадлежать другому дяде. Которому будут точно не указ гинер с его 22 процентами (а не 35, как тебе толкует Ваня).
Так что трудные времена у вас начинаются, так и передай Ване от меня...
И твоим в ней будет в лучшем случае балкон или кладовка (читай, гинерские 22%)
Или ты думал, банк добренький 8а?
Больше слушай Ваню, он тебе наговорит...
И твоим в ней будет в лучшем случае балкон или кладовка (читай, гинерские 22%)
Или ты думал, банк добренький 8а?
Больше слушай Ваню, он тебе наговорит...
А если найдётся частник, у которого есть денежка только на 3 этажа отеля при стадиончике? Или на весь стадион, но без отеля? Или у него есть команда ьипа Арарата и нужен стадиончик? И он может его купить по акциям, но без гинера в довесок?
Каковы будут действия ВЭБа (и всё таки банка)?
А если найдётся частник, у которого есть денежка только на 3 этажа отеля при стадиончике? Или на весь стадион, но без отеля? Или у него есть команда ьипа Арарата и нужен стадиончик? И он может его купить по акциям, но без гинера в довесок?
Каковы будут действия ВЭБа (и всё таки банка)?
Все никак мечты миллера не сбудутся
Все никак не покоряется 1/4 финала Л/Ч как у ЦСКА.)))
Все никак мечты миллера не сбудутся
Все никак не покоряется 1/4 финала Л/Ч как у ЦСКА.)))
«зенит» опозорился в Лиге чемпионов
Игрок ФК «зенит» Артём Дзюба
По окончании заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в котором «зенит» разгромно уступил 0:3, лидер команды Артем Дзюба сказал всего одно, зато емкое слово, которым подвел итог всей еврокубковой кампании: «Обо76ись». Это выглядело правдиво и честно.
Ежегодно самый богатый клуб России скупает лучших отечественных футболистов у других клубов, а также тратится на высокооплачиваемых легионеров. Например, перед этим сезоном на трансферы было спущено 66,7 млн евро газовых денег. Один только бразильский полузащитник из «Барселоны» Малком обошелся в 40 млн евро. Таких покупок в России никто себе позволить больше не может. Годом ранее три новичка обошлись в сумму около 40 млн евро, а еще за год до этого было потрачено 94,50 млн евро на 12 новых игроков.
Естественно, от таких солидных вливаний должна быть отдача. Ведь руководство питерского клуба каждый год заявляет о «серьезных задачах в еврокубках». Но что мы имеем за последние десять лет выступления «зенита» в Европе? Вот эти «подвиги».
2009/10 — вылет в 4-м кв. раунде от «Насьоналя»
2010/11 — 1-е место в группе ЛЕ и вылет в 1/8 от «Твенте»
2011/12 — 2-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Бенфики»
2012/13 — 3-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 ЛЕ от «Базеля»
2013/14 — 2-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Боруссии» Д
2014/15 — 3-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/4 ЛЕ от «Севильи»
2015/16 — 1-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Бенфики»
2016/17 — вылет в 1/16 ЛЕ от «Андерлехта»
2017/18 — вылет в 1/8 ЛЕ от «РБ Лейпциг»
2018/19 — вылет в 1/8 ЛЕ от «Вильярреала»
2019/20 — не вышли из группы ЛЧ
Как видно, «зенит» за десять лет всего лишь один раз преодолел рубеж 1/8 финала в Лиге Европы в 2015 году. А если говорить про Лигу чемпионов, то ни разу не оказывался в восьмерке лучших. Стадия 1/8 финала выглядит заколдованной, но если разобраться — именно здесь начинается по-настоящему серьезная конкуренция, где и нужно себя проявлять. Но «зенит» — не в силах.
Особенно позорным выглядит нынешний вылет из Лиги чемпионов после группового этапа. А в сентябре 2020-го, потратив очередные миллионы на трансферы, можно сделать новую попытку в Лиге чемпионов. И так по кругу.
«зенит» опозорился в Лиге чемпионов
Игрок ФК «зенит» Артём Дзюба
По окончании заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в котором «зенит» разгромно уступил 0:3, лидер команды Артем Дзюба сказал всего одно, зато емкое слово, которым подвел итог всей еврокубковой кампании: «Обо76ись». Это выглядело правдиво и честно.
Ежегодно самый богатый клуб России скупает лучших отечественных футболистов у других клубов, а также тратится на высокооплачиваемых легионеров. Например, перед этим сезоном на трансферы было спущено 66,7 млн евро газовых денег. Один только бразильский полузащитник из «Барселоны» Малком обошелся в 40 млн евро. Таких покупок в России никто себе позволить больше не может. Годом ранее три новичка обошлись в сумму около 40 млн евро, а еще за год до этого было потрачено 94,50 млн евро на 12 новых игроков.
Естественно, от таких солидных вливаний должна быть отдача. Ведь руководство питерского клуба каждый год заявляет о «серьезных задачах в еврокубках». Но что мы имеем за последние десять лет выступления «зенита» в Европе? Вот эти «подвиги».
2009/10 — вылет в 4-м кв. раунде от «Насьоналя»
2010/11 — 1-е место в группе ЛЕ и вылет в 1/8 от «Твенте»
2011/12 — 2-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Бенфики»
2012/13 — 3-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 ЛЕ от «Базеля»
2013/14 — 2-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Боруссии» Д
2014/15 — 3-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/4 ЛЕ от «Севильи»
2015/16 — 1-е место в группе ЛЧ и вылет в 1/8 от «Бенфики»
2016/17 — вылет в 1/16 ЛЕ от «Андерлехта»
2017/18 — вылет в 1/8 ЛЕ от «РБ Лейпциг»
2018/19 — вылет в 1/8 ЛЕ от «Вильярреала»
2019/20 — не вышли из группы ЛЧ
Как видно, «зенит» за десять лет всего лишь один раз преодолел рубеж 1/8 финала в Лиге Европы в 2015 году. А если говорить про Лигу чемпионов, то ни разу не оказывался в восьмерке лучших. Стадия 1/8 финала выглядит заколдованной, но если разобраться — именно здесь начинается по-настоящему серьезная конкуренция, где и нужно себя проявлять. Но «зенит» — не в силах.
Особенно позорным выглядит нынешний вылет из Лиги чемпионов после группового этапа. А в сентябре 2020-го, потратив очередные миллионы на трансферы, можно сделать новую попытку в Лиге чемпионов. И так по кругу.
Никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером.
Никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером.
Допускаю, что могут продать отдельно стадион условному Чертанову, и остагется гинер со своими 21% акций без стадиона, клуба и вообще всего...
Допускаю, что могут продать отдельно стадион условному Чертанову, и остагется гинер со своими 21% акций без стадиона, клуба и вообще всего...
PS. Кстати , если бы не стадион за свои , то у Гинера тьакая ситуация и не возникла бы. Представь себе, что Миллер построил бы стадион на свои, а это примерно 6 годовых бюджетов Зенита , какое положение было бы у ФК Зенит
PS. Кстати , если бы не стадион за свои , то у Гинера тьакая ситуация и не возникла бы. Представь себе, что Миллер построил бы стадион на свои, а это примерно 6 годовых бюджетов Зенита , какое положение было бы у ФК Зенит
В Тарасовке был воздух чистым как родник.
Работая в конюшне-надорвался.
Здесь год за три,иль как урановый рудник.
В Тарасовке был воздух чистым как родник.
Работая в конюшне-надорвался.
Здесь год за три,иль как урановый рудник.