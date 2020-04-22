Аллегри и Гризманн в новом «Юнайтед»

1587569849

вчера, 18:37

«Соккер.ру» готовит читателей к появлению сверхновой.

Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд давно хотел обзавестись игрушкой, как у его двоюродного брата, владельца МС – футбольным клубом АПЛ . Но вмешался кровавый скандал. В саудовском посольстве в Стамбуле в 2018 году жестоко убили журналиста Джамаля Хашогги – критика королевской семьи, а обвинили правую руку принца и его самого.

Пришлось выждать и найти крайних. В конце декабря суд вынес смертные приговоры исполнителям (а советника принца не тронули), назвав убийство «непреднамеренным». Мухаммед ибн Салман, хотя изначально попал в число обвиняемых, был полностью оправдан. Принц не отвлекался от привычных развлечений, отрицая участие, но ему пришлось защищать себя внутри королевского дворца.

Как видите, победил и вернулся к идее стать владельцем футбольного клуба. «Ньюкасл» у одного из самых глупых и упрямых миллиардеров мира футбола – Майкла Эшли, удается вырвать через посредничество Аманды Стэйвли. Зачем манипуляции и инвестиционные фонды? Чтобы не злить катарцев, которые платят АПЛ за права на трансляции и ненавидят Саудовскую Аравию после давней ссоры.

Та война стран привела, в том числе, к пиратскому показу катарских спортивных каналов на территории соседнего королевства. Представители шейхов, что владеют ПСЖ , угрожают наказать АПЛ сокращением поступлений от ТВ-сделки, но покупку «Ньюкасла» сложно заблокировать – формально покупает не лично принц, какие могут быть вопросы? Кроме того, ибн Салман примерно в 10 раз богаче владельца «Манчестер Сити», у него хорошие юристы.

В АПЛ заходит очень серьезный игрок. И его людям нужно провести полную реорганизацию клуба, за который отдают больше 300 млн фунтов.

Найти идеального нового тренера

В АПЛ возможен Анчелотти в «Эвертоне», поэтому в Аллегри в «Ньюкасле» поверить не трудно. Тем более, если проект будет свежим, в него вкачают много денег, дав трансферную волю главному тренеру с именем, то такую команду тренировать приятнее, чем тот же «Арсенал», куда Аллегри сватали раньше. Вот только Массимо не знает английский язык – большой минус. Зато его знает Бенитес, уже тренировавший «Ньюкасл» без больших денег, есть Почеттино и не только. Стив Брюс не останется тренером, принц ищет своего Моуриньо, как нашел Абрамович в начале века.

Заручиться поддержкой фанатов

Болельщики «сорок» настолько не любят Майкла Эшли, что любой новый владелец, что покажет класс на трансферном рынке и обеспечит условия для футбольного роста, получит их поддержку. Также после пандемии логично вложиться в мелкий местный и средний бизнес – принц это может сделать без проблем, а инвестиции создадут ему хорошую репутацию в городе. Еще один важный пункт – перестать на любой вопрос отвечать «без комментариев», как любят сейчас. Наконец, в окружении Аманды Стэйвли есть юрист Крис Морт, что раньше был связан с «Ньюкаслом» — через него можно найти контакт с Ширером или Киганом. Например, «Ливерпуль» Клоппа не забыл Далглиша - фанаты это оценили.

Увеличить коммерческие доходы

На момент покупки Майклом Эшли «сороки» были богаче, чем «Тоттенхэм», лишь немножко уступали «Ливерпулю» и «Арсеналу» по доходам. Через тринадцать лет строго режима, хотя оборот, разумеется, значительно вырос, считая прибыль клуба почти такая же, как была в 2007 году. При этом отставание от «шпор» увеличилось и составляет десятки миллионов фунтов в год. Одновременно нужно отметить, что «Ньюкасл» может смело наращивать бюджет – он скромный, можно вкачивать деньги через различные спонсорские контракты. Не удивительно, что только трансферный бюджет на ближайшее лето оценивают в 200 млн фунтов, что больше готовых расходов. Но как раз из-за скромности последних можно добавлять деньги, не раздражая аудиторов из УЕФА .

Позаботиться о базе и академии

Знаменитый «Сент-Джеймс Парк» собирал в дни матчей по 48 240 человек на домашних играх, посещаемость арены команды без крутого футбола и завидных результатов прекрасная – заполняемость выше 90 %, и сама арена реконструирована на рубеже веков, поэтому заметных вложений стадион не требует. Зато у «Ньюкасла» клубная база хуже, чем у «Сандерленда» и «Мидлсбро» — клубов вне АПЛ . Поэтому от шейха ждут, что вложится в базу, сохранит работников, которые боролись с самодурством Майкла Эшли, а еще позволит академии клуба развиваться. «Ньюкасл» может похвастаться тем, что братья Лонгстафф играют в этом сезоне в первом составе, но способы на большее.

Перестроить заявку команды

Этот пункт тесно связан с первым. Найдут тренера, выдадут деньги и можно набирать состав для решения серьезных задач. Прямо сейчас увидите много новостей об интересе «сорок» к тем или иным футболистам, однако им важно выстроить правильную трансферную стратегию. Понятно, что нынешний состав тянет на середину таблицы, нужно усиливаться. Однако если «Ньюкасл» пойдет за Бэйлом, переплачивая, такой ход будет глупым – Гарет не хочет играть в футбол изо всех сил даже в «Реале». А вот если получится взять Виллиана свободным агентом – это интересная ставка. Гризманн в «Ньюкасл» не пойдет, хотя уже бродят слухи, однако к технарю Сен-Максимену, опытным Шелви, Шеру и Федерико Фернандесу хорошо бы добавить людей в атаку посильнее, чем Жоэлинтон. Вратарь Дубравка спасает, как может, но нужно продуктивно атаковать. Лучше взять 4 игроков по 30 миллионов, чем 1 за 120 – это очевидно.

Сделать ставку на трофей

«Лестер» Раньери набрали за копейки, но они стали чемпионами, воспользовавшись тем, что привычные фавориты развесили уши. Тот успех, поскольку восточный владелец поставил грамотных менеджеров, обеспечил фундамент. И даже после гибели главного босса его футбольное детище не сгинуло –«Лестер» выше МЮ и «Челси» в таблице, не говоря об «Арсенале» или «Тоттенхэме». В АПЛ возможны взлеты, ведь вспомните, что Абрамович пришел в лигу имени Венгера и Фергюсона, но справился с чемпионскими задачами не раз. Конкуренция высокая, но принц из Саудовской Аравии долго присматривался к клубам АПЛ , а «Ньюкасл» — хорошая покупка, поскольку невероятно популярный в своем регионе и загнанный.

Даже выход в Лигу Европы – такую задачу выполнили португальские «волки» китайских владельцев, будет назван фанатами «сорок» заметным успехом. И попытка выиграть Кубок Лиги, который в последние годы интересен одному «Манчестер Сити», тоже не станет лишней. «Ньюкасл» не радовал трофеями с 1969 года – победы в Кубке Ярмарок (это дед Лиги Европы), поэтому фанатам крайне важно увидеть прогресс. Болельщики у «сорок» верные, но они нуждаются в клубе с адекватным управлением. В прошлой жизни «Ньюкасл» играл в Лиге чемпионов, возможно, через пару лет снова там окажется?