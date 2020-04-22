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Аллегри и Гризманн в новом «Юнайтед»

вчера, 18:37
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«Соккер.ру» готовит читателей к появлению сверхновой.  

Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд давно хотел обзавестись игрушкой, как у его двоюродного брата, владельца МС – футбольным клубом АПЛ. Но вмешался кровавый скандал. В саудовском посольстве в Стамбуле в 2018 году жестоко убили журналиста Джамаля Хашогги – критика королевской семьи, а обвинили правую руку принца и его самого.  

Пришлось выждать и найти крайних. В конце декабря суд вынес смертные приговоры исполнителям (а советника принца не тронули), назвав убийство «непреднамеренным». Мухаммед ибн Салман, хотя изначально попал в число обвиняемых, был полностью оправдан. Принц не отвлекался от привычных развлечений, отрицая участие, но ему пришлось защищать себя внутри королевского дворца.  

Как видите, победил и вернулся к идее стать владельцем футбольного клуба. «Ньюкасл» у одного из самых глупых и упрямых миллиардеров мира футбола – Майкла Эшли, удается вырвать через посредничество Аманды Стэйвли. Зачем манипуляции и инвестиционные фонды? Чтобы не злить катарцев, которые платят АПЛ за права на трансляции и ненавидят Саудовскую Аравию после давней ссоры. 

Та война стран привела, в том числе, к пиратскому показу катарских спортивных каналов на территории соседнего королевства. Представители шейхов, что владеют ПСЖ, угрожают наказать АПЛ сокращением поступлений от ТВ-сделки, но покупку «Ньюкасла» сложно заблокировать – формально покупает не лично принц, какие могут быть вопросы? Кроме того, ибн Салман примерно в 10 раз богаче владельца «Манчестер Сити», у него хорошие юристы.  

В АПЛ заходит очень серьезный игрок. И его людям нужно провести полную реорганизацию клуба, за который отдают больше 300 млн фунтов.  

Найти идеального нового тренера 

В АПЛ возможен Анчелотти в «Эвертоне», поэтому в Аллегри в «Ньюкасле» поверить не трудно. Тем более, если проект будет свежим, в него вкачают много денег, дав трансферную волю главному тренеру с именем, то такую команду тренировать приятнее, чем тот же «Арсенал», куда Аллегри сватали раньше. Вот только Массимо не знает английский язык – большой минус. Зато его знает Бенитес, уже тренировавший «Ньюкасл» без больших денег, есть Почеттино и не только. Стив Брюс не останется тренером, принц ищет своего Моуриньо, как нашел Абрамович в начале века.  

Заручиться поддержкой фанатов 

Болельщики «сорок» настолько не любят Майкла Эшли, что любой новый владелец, что покажет класс на трансферном рынке и обеспечит условия для футбольного роста, получит их поддержку. Также после пандемии логично вложиться в мелкий местный и средний бизнес – принц это может сделать без проблем, а инвестиции создадут ему хорошую репутацию в городе. Еще один важный  пункт – перестать на любой вопрос отвечать «без комментариев», как любят сейчас. Наконец, в окружении Аманды Стэйвли есть юрист Крис Морт, что раньше был связан с «Ньюкаслом» — через него можно найти контакт с Ширером или Киганом. Например, «Ливерпуль» Клоппа не забыл Далглиша - фанаты это оценили.   

Увеличить коммерческие доходы 

На момент покупки Майклом Эшли «сороки» были богаче, чем «Тоттенхэм», лишь немножко уступали «Ливерпулю» и «Арсеналу» по доходам. Через тринадцать лет строго режима, хотя оборот, разумеется, значительно вырос, считая прибыль клуба почти такая же, как была в 2007 году. При этом отставание от «шпор» увеличилось и составляет десятки миллионов фунтов в год. Одновременно нужно отметить, что «Ньюкасл» может смело наращивать бюджет – он скромный, можно вкачивать деньги через различные спонсорские контракты. Не удивительно, что только трансферный бюджет на ближайшее лето оценивают в 200 млн фунтов, что больше готовых расходов. Но как раз из-за скромности последних можно добавлять деньги, не раздражая аудиторов из УЕФА.  

Позаботиться о базе и академии 

Знаменитый «Сент-Джеймс Парк» собирал в дни матчей по 48 240 человек на домашних играх, посещаемость арены команды без крутого футбола и завидных результатов прекрасная – заполняемость выше 90 %, и сама арена реконструирована на рубеже веков, поэтому заметных вложений стадион не требует. Зато у «Ньюкасла» клубная база хуже, чем у «Сандерленда» и «Мидлсбро» — клубов вне АПЛ. Поэтому от шейха ждут, что вложится в базу, сохранит работников, которые боролись с самодурством Майкла Эшли, а еще позволит академии клуба развиваться. «Ньюкасл» может похвастаться тем, что братья Лонгстафф играют в этом сезоне в первом составе, но способы на большее.  

Перестроить заявку команды 

Этот пункт тесно связан с первым. Найдут тренера, выдадут деньги и можно набирать состав для решения серьезных задач. Прямо сейчас увидите много новостей об интересе «сорок» к тем или иным футболистам, однако им важно выстроить правильную трансферную стратегию. Понятно, что нынешний состав тянет на середину таблицы, нужно усиливаться. Однако если «Ньюкасл» пойдет за Бэйлом, переплачивая, такой ход будет глупым – Гарет не хочет играть в футбол изо всех сил даже в «Реале». А вот если получится взять Виллиана свободным агентом – это интересная ставка. Гризманн в «Ньюкасл» не пойдет, хотя уже бродят слухи, однако к технарю Сен-Максимену, опытным Шелви, Шеру и Федерико Фернандесу хорошо бы добавить людей в атаку посильнее, чем Жоэлинтон. Вратарь Дубравка спасает, как может, но нужно продуктивно атаковать. Лучше взять 4 игроков по 30 миллионов, чем 1 за 120 – это очевидно.  

Сделать ставку на трофей  

«Лестер» Раньери набрали за копейки, но они стали чемпионами, воспользовавшись тем, что привычные фавориты развесили уши. Тот успех, поскольку восточный владелец поставил грамотных менеджеров, обеспечил фундамент. И даже после гибели главного босса его футбольное детище не сгинуло –«Лестер» выше МЮ и «Челси» в таблице, не говоря об «Арсенале» или «Тоттенхэме». В АПЛ возможны взлеты, ведь вспомните, что Абрамович пришел в лигу имени Венгера и Фергюсона, но справился с чемпионскими задачами не раз. Конкуренция высокая, но принц из Саудовской Аравии долго присматривался к клубам АПЛ, а «Ньюкасл» — хорошая покупка, поскольку невероятно популярный в своем регионе и загнанный. 

Даже выход в Лигу Европы – такую задачу выполнили португальские «волки» китайских владельцев, будет назван фанатами «сорок» заметным успехом. И попытка выиграть Кубок Лиги, который в последние годы интересен одному «Манчестер Сити», тоже не станет лишней. «Ньюкасл» не радовал трофеями с 1969 года – победы в Кубке Ярмарок (это дед Лиги Европы), поэтому фанатам крайне важно увидеть прогресс. Болельщики у «сорок» верные, но они нуждаются в клубе с адекватным управлением. В прошлой жизни «Ньюкасл» играл в Лиге чемпионов, возможно, через пару лет снова там окажется?  

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Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 07:09
история будет похожа на журналиста в посольстве
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ kekanus (раскрыть)
вчера в 22:40
В первый сезон из звёзд они купили только Робиньо, вроде ещё Тевеса + накупили незвездных игроков на разные позиции. В 2008 году не было современных цен в футболе, на кого же они потратили 200 млн?
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:28
Ньюкасл купил бы Бейла и Азара за 150млн у Реала ))) Был бы рад я
kekanus
kekanus ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 21:48
Сити в первом сезоне при шейхах потратил 200 млн евро,во втором 360 млн
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:03
супер, хорошая новость. Ньюкасл клуб с историей, желаю всяческих успехов.
Медив
Медив ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:49
Ну так этот клуб будут массово хейтить, как Лейпциг или Хоффенхайм. А Ньюкасл уже был главным мешком 30 лет назад. Так никому не обидно
Artuom
Artuom
вчера в 20:36
Как показывает практика, больше чем вливание денег и хороший тренер клубу нужен хороший менеджмент. Потому что главное не сколько потратишь, а НА КОГО потратишь...

Успехи МС зависят во многом от прихода Чики Бегиристайна. До 2010 он был в Барсе - и как мы помним именно в 2008 - 2010 Барса была главным доминатором в футболе. При нём и на свою академию не плевали, и покупали действительно нужных игроков. Ушел в МС... и сразу в МС начался подъём, сразу большинство трансферов оказались топовыми,а не как до этого... А в Барселоне наоборот после его ухода забросили академку, а неправильных трансферов - каждые 2 из 3...

Тоже самое по Ливерпулю. Вспомните сколько в нулевые и до последних годов было глупых трансферов. Сменились директора - и вуаля, трансферы продуманные, точечные, почти все полностью себя оправдали!
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 19:49
Сразу же в первый сезон они не смогут купить много звёзд, будут постепенно усиливаться, как Сити
DXTK
DXTK
вчера в 19:41
работники соккера вы что там наделали у меня даже в профиле исчез мой блог?
DXTK
DXTK
вчера в 19:39
а знаете что, Почему все шейхи и прочие люди с баблом не поднимают клубы из низов а берут клуб который уже находиться в АПЛ в очередной раз? так было С Челси, так было с МС. а почему не поднять какой нибудь Ноттс Каунти с колен, самый старейший клуб, вывести через пару лет в АПЛ,

Интересно будь сегодня Ньюкасл не в АПЛ, а хотя бы в шипе, кто нибудь обратил на них бы внимание? вложил деньги.?!

PS а представляете что будет сейчас все поверят что Эшли продаст им клуб и до последненго будет тянуть а потом когда надо уже поживать руки и говорить о совершившейся сделки откажется продавать ньюкасл.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 18:59
Заберите бэйла
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:57, ред.
Если все сделать верно, в ближайшие годы Ньюкасл точно станет чемпиком.
Вот только почему пишут, что у Аллегри проблемы с английским? Он занимается им в Милане, несколько месяцев назад в интервью говорил, что уже способен читать тексты в британских изданиях. Выучить язык сейчас не проблема - куча методик и техник. Макс отнюдь не глупый человек, да и при деньгах, репетитор может только с ним заниматься с утра до ночи. Раньери как-то работал в АПЛ без идеального произношения)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:56
посмотрим что из этого выйдет))
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 18:47
Ньюкасл может стать новым Сити, а не Юнайтедом - у Сити хозяин тоже из тех краев
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:45
Если затянут какую Коутинью или Бэйлинью то будет интересно на них глянуть.
SSPZ
SSPZ
вчера в 18:40
Тема довольно интересная!
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