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Малафеев рассказал, как коронавирус повлиял на его семью и бизнес

вчера, 20:09

Экс-вратарь «Зенита», а сейчас заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев, в своей соцсети Инстаграм рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на семье, близких и бизнесе.

С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всем мире, у меня сформировалось четкое мнение, что ситуация серьёзная и нужно готовиться к разным вариантам событий.

Мы сразу приняли необходимые меры:

Переехали и самоизолировались

Разобрались с бизнесами

По порядку. Переехали в загородный дом на все время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили все необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о который давно мечтали дети.

Но больше всего меня беспокоила ситуация вокруг бизнеса и направлений. Нашу туристическую базу «Любогорье» пришлось закрыть по предписанию администрации Новгородской области. Агентство Недвижимости М16 перевели полностью на удалённую работу. Все сотрудники работают из дома и, конечно, в таких условиях продуктивность падает, просмотров почти нет, сделки откладываются или отменяются. Застройщики, банки, нотариусы и Росреестр почти не функционируют.

У застройщиков в теории можно провести сделку удаленно, но без регистрации ДДУ, если не используются деньги банка (ипотека), к нотариусу для проведения сделки почти невозможно записаться, МФЦ закрыты. Росреестр принимает документы на регистрацию только в электронном виде (через нотариус или банк).

Я думаю: мне, конечно, ещё рано жаловаться. Pестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как коронавирус сказался на нас и наших бизнесах ⠀ С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всем мире, у меня сформировалось четкое мнение, что ситуация серьёзная и нужно готовиться к разным вариантам событий. ⠀ Мы сразу приняли необходимые меры: 🔅Переехали и самоизолировались 🔅Разобрались с бизнесами ⠀ По порядку. Переехали в загородный дом на все время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили все необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о который давно мечтали дети 🐕 ⠀ Но больше всего меня беспокоила ситуация вокруг бизнеса и направлений. ⠀ ▶️ Нашу туристическую базу «Любогорье» пришлось закрыть по предписанию администрации Новгородской области. ⠀ ▶️ Агентство Недвижимости М16 перевели полностью на удалённую работу. Все сотрудники работают из дома и, конечно, в таких условиях продуктивность падает, просмотров почти нет, сделки откладываются или отменяются. Застройщики, банки, нотариусы и Росреестр почти не функционируют. ⠀ У застройщиков в теории можно провести сделку удаленно, но без регистрации ДДУ, если не используются деньги банка (ипотека), к нотариусу для проведения сделки почти невозможно записаться, МФЦ закрыты. Росреестр принимает документы на регистрацию только в электронном виде (через нотариус или банк) 🤯 ⠀ Я думаю: мне, конечно, ещё рано жаловаться 🤷 Pестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже. Продолжение в карусели 🔜 ⠀ #BusinessMalafeev #BusinessM16 #бизнесм16

Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru)

 

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:54
Да,вам всем тяжело.Легко только современному пролетариату,которому нечего терять.Только приобретёт-ли он весь мир,теперь большой вопрос,ибо в стране и мире одни меньшевики и либералиссимусы.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 20:54
Уже рассудило. Бизнес дорогая игрушка, шагом марш обнулять эффективных, можете валить если не патриот. Тот самый наступивший коммунизм)
VAN ARM
VAN ARM ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:52
А он все таки кто? Функционер Зенита, или коммерсант?
комерс)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил VAN ARM
вчера в 20:51, ред.
барыга ты!!!)))
А он все таки кто? Функционер Зенита, или коммерсант?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:45
Малафеев: Ресторанам, туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнесс-центрам и торговым комплексам гораздо хуже чем нам! И это успокаивает и радует!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:28
барыга ты!!!)))
beefs
beefs
вчера в 20:17
не вы едины..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:10, ред.
Время рассудит , что так , а что не так!?!
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