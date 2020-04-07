Малафеев рассказал, как коронавирус повлиял на его семью и бизнес

Экс-вратарь «Зенита», а сейчас заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба , в своей соцсети Инстаграм рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на семье, близких и бизнесе.

С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всем мире, у меня сформировалось четкое мнение, что ситуация серьёзная и нужно готовиться к разным вариантам событий.

Мы сразу приняли необходимые меры:

Переехали и самоизолировались

Разобрались с бизнесами

По порядку. Переехали в загородный дом на все время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили все необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о который давно мечтали дети.

Но больше всего меня беспокоила ситуация вокруг бизнеса и направлений. Нашу туристическую базу «Любогорье» пришлось закрыть по предписанию администрации Новгородской области. Агентство Недвижимости М16 перевели полностью на удалённую работу. Все сотрудники работают из дома и, конечно, в таких условиях продуктивность падает, просмотров почти нет, сделки откладываются или отменяются. Застройщики, банки, нотариусы и Росреестр почти не функционируют.

У застройщиков в теории можно провести сделку удаленно, но без регистрации ДДУ, если не используются деньги банка (ипотека), к нотариусу для проведения сделки почти невозможно записаться, МФЦ закрыты. Росреестр принимает документы на регистрацию только в электронном виде (через нотариус или банк).

Я думаю: мне, конечно, ещё рано жаловаться. Pестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже.