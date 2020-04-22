Медведев: «Спонсоры хотят и дальше сотрудничать с „Зенитом“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что большинство спонсоров клуба собираются продолжить сотрудничество, несмотря на приостановку чемпионата России.

Недавно авиакомпании «Россия» сообщила, что не планирует прерывать сотрудничество с действующими чемпионами РПЛ .

Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество.

У нас давние отношения с авиакомпанией, недавно мы отмечали юбилей и у нас были большие планы, включая появление нового «Зенитолета». Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон. Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями.