Медведев: «Спонсоры хотят и дальше сотрудничать с „Зенитом“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что большинство спонсоров клуба собираются продолжить сотрудничество, несмотря на приостановку чемпионата России.
Недавно авиакомпании «Россия» сообщила, что не планирует прерывать сотрудничество с действующими чемпионами РПЛ.
Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество.
У нас давние отношения с авиакомпанией, недавно мы отмечали юбилей и у нас были большие планы, включая появление нового «Зенитолета». Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон. Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями.
такого "спонсора" ещё подкармливать придётся
Миллер поможет, иначе никак
такого "спонсора" ещё подкармливать придётся
Миллер поможет, иначе никак