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Медведев: «Спонсоры хотят и дальше сотрудничать с „Зенитом“»

22 апреля 2020, 09:50

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что большинство спонсоров клуба собираются продолжить сотрудничество, несмотря на приостановку чемпионата России. 

Недавно авиакомпании «Россия» сообщила, что не планирует прерывать сотрудничество с действующими чемпионами РПЛ.

Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество.

У нас давние отношения с авиакомпанией, недавно мы отмечали юбилей и у нас были большие планы, включая появление нового «Зенитолета». Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон. Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
22 апреля в 16:57
Зенит знает вся европа, как самого лёгкого соперника из первой корзины
vovinho11
vovinho11
22 апреля в 14:49
Зенитоплет, а не зенитолет
Rattlehead
Rattlehead ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 14:36
Ага, вся Европа знает, куда можно спихнуть неликвид втридорога)
Вежливый такой
Вежливый такой
22 апреля в 12:12
К Зениту спонсоры в очередь выстраиваются.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 11:58
Лучшего вложения и не сыщешь. Зенит знает вся Европа, в отличии от восьмиместных. Гыгыгы
коrn3512
коrn3512
22 апреля в 11:29
питерский картон нынче в тренде
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
22 апреля в 11:25
Есть Зениталет,а есть свинополз...
112910415
112910415
22 апреля в 11:02
авиакомпании нынче в большой беде, робко мечтают как-нибудь выжить ...
такого "спонсора" ещё подкармливать придётся
Миллер поможет, иначе никак
AmIIIeR89
AmIIIeR89
22 апреля в 10:14
Кто бы сомневался, с таким то уровнем распила
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 09:53
а почему должны были отказаться)) это же не малый бизнес который умирает)) жизнь продолжается)))
shlomo
shlomo
22 апреля в 09:52
Даже и сомнений не было
Zenit_84
Zenit_84
22 апреля в 09:51
Это не может не радовать)
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