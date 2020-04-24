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Малафеев: «Противостояние с „Баварией“ было скрытым финалом Кубка УЕФА»

вчера, 21:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил выездной матч с «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08.

Мы понимали — нам достался самый сильный соперник во всем турнире. Но в то же время была и другая мысль — это скрытый финал. И если пройдем «Баварию», то выиграем Кубок УЕФА.

Конечно, поначалу было тяжело. «Альянц Арена». «Бавария» постоянно нагнетает. Рибери, Подольски, Швайнштайгер — эти ребята любой шанс могли использовать, а моментов они создали немало — «Баварии» наверняка все хотелось решить дома. В то же время не скажу, что ее давление выглядело сверх того, что мы ожидали. Во всяком случае, направо и налево нас точно не избивали даже в первом тайме. А по-настоящему сложные мячи пришлось вытаскивать всего несколько раз.

Конечно, наш гол во многом случайный. Не помню, чтобы мы другие моменты создали. Но в подобном матче это не так важно — как. Главное, расклад перед ответной игрой оказался положительным. Хорошо, что выстояли и домой ехали с мыслью, что в крайнем случае можно на «Петровском» и 0:0 сыграть.

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Все комментарии
Cap700
Cap700
вчера в 22:41
Некоторым такое даже и не снилось.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:38
у него своё виденье ))) пусть грезит)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:04
Сравнивая как хочешь
beefs
beefs
вчера в 21:03
что то он бредит
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