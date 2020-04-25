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Уткин: «„Зенит“ разоряет Премьер-Лигу, плюёт в чужой кошелёк»

сегодня, 09:22

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о «Зените».

Империей зла я называю «Зенит» не потому, что самый богатый клуб, каким является «Реал» в Европе, одним из, который может забрать себе практически любого футболиста.

Дело в том, что Империя зла – это то, что презирает окружающий мир. «Зенит» в его нынешнем виде именно таков. Я говорю не об игроках и болельщиках, а о клубе.

«Зенит» может забрать футболиста, плюнув в кошелек продавцу, как с Суторминым. Он может постараться изувечить карьеру футболиста, который не хочет за него играть. Он, взяв футболиста себе, сделает все, чтобы он не ушел в другой более или менее сильный клуб, дабы тот не составил конкуренцию. Вот Империя зла.

А быть лидером индустрии, самым богатым – пожалуйста, покупайте, ваши деньги остаются на рынке. Большинство клубов как раз и должны растить игроков в топ-клубы, не могут все быть топ-клубами. Просто за это нужно получать адекватные деньги для продолжения существования и приумножения. Вот о чем речь.

«Зенит» этого не делает. «Зенит» разоряет Премьер-лигу.

Недавно Уткин рассказал о своем любимом клубе. 

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