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Ломбертс: «Я проклинал Спаллетти на тренировках»

вчера, 15:39

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс, завершающий карьеру после этого сезона, рассказал о своем будущем.

Завершаю ли я карьеру? Да, по крайней мере мою футбольную карьеру. Я не буду играть в низших дивизионах. А еще мое колено больше не может переносить тренировки.

Что будет дальше? Еще не выяснил для себя. Я начал проходить тренерские курсы, и делаю все возможное, чтобы получить диплом. Смотрю футбольные матчи, обращаю внимание на другие вещи, анализирую более тщательно. Будучи футболистом, ты даже не задумываешься об этом.

У кого я больше всего научился? У Лучано Спаллетти в «Зените». Он научил нас защищаться, контролировать мяч, занимать правильную позицию. У него даже был специальный помощник по работе с защитниками. Мы отрабатывали игру в защите до совершенства. Я проклинал Спаллетти за все это до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги.

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Все комментарии
wingback
wingback
вчера в 22:22
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:33
    Ломбертс проклинал, а Широков пинчищем по булкам Спалла. Вот такая она любовь у бомжей непостоянная).
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    вчера в 17:25
    Ника спасибо за Кубок и супер кубок уефа...
    ценной травмы помог пройти вильереал в тяжелом матче с судейкой который свистел ВСЕ только против Зенита...
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 17:04
    Зато Нико прошел великую школу Зенита и очень её достойно прошел. Гыгыгы
    Climent
    Climent
    вчера в 16:45
    Зато толк был.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 15:58
    так и должно быть)))
    Climent
    Climent
    вчера в 15:45
    Удачи Ломбертсу!
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:43
    Требовательный тренер чего зря ругать.
    Valeleo
    Valeleo
    вчера в 15:41
    Это хороший тренер.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:40
    В итоге стоит поблагодарить Спалетти.
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 15:40
    строгий тренер. однако
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