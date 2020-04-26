Ломбертс: «Я проклинал Спаллетти на тренировках»

Бывший футболист «Зенита» , завершающий карьеру после этого сезона, рассказал о своем будущем.

Завершаю ли я карьеру? Да, по крайней мере мою футбольную карьеру. Я не буду играть в низших дивизионах. А еще мое колено больше не может переносить тренировки.

Что будет дальше? Еще не выяснил для себя. Я начал проходить тренерские курсы, и делаю все возможное, чтобы получить диплом. Смотрю футбольные матчи, обращаю внимание на другие вещи, анализирую более тщательно. Будучи футболистом, ты даже не задумываешься об этом.

У кого я больше всего научился? У Лучано Спаллетти в «Зените». Он научил нас защищаться, контролировать мяч, занимать правильную позицию. У него даже был специальный помощник по работе с защитниками. Мы отрабатывали игру в защите до совершенства. Я проклинал Спаллетти за все это до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги.