Салихамиджич: «Все в „Баварии“ хотят выиграть Лигу чемпионов»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о трансферных целях немецкого клуба на ближайшее будущее.
Мы хотим укрепить состав талантливым игроком, а также купить звезду международного класса, которая поднимет уровень мастерства всей нашей команды, а также поможет обеспечить нашим зрителям и болельщикам привлекательный и результативный футбол.
Все в «Баварии» хотят выиграть Лигу чемпионов, но с разумными тратами.
Ранее Салихамиджич рассказал о возможном продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.