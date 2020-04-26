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Салихамиджич: «Все в „Баварии“ хотят выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 15:21

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о трансферных целях немецкого клуба на ближайшее будущее. 

Мы хотим укрепить состав талантливым игроком, а также купить звезду международного класса, которая поднимет уровень мастерства всей нашей команды, а также поможет обеспечить нашим зрителям и болельщикам привлекательный и результативный футбол.

Все в «Баварии» хотят выиграть Лигу чемпионов, но с разумными тратами.

Ранее Салихамиджич рассказал о возможном продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 19:03
До перерыва Бавария смотрелась стабильнее остальных грандов, шансы на победу в ЛЧ у немцев хорошие
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:10
это мечта каждого футболиста а не только баварцев))
29081985
29081985
вчера в 16:11
К этому есть все предпосылки
Binger
Binger
вчера в 15:43
Ларссон в спартаке тоже хочет, но все сильно смеются.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:41
Лигу хотят выиграть но одного хотения мало.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Кто лучше карантин перенесет, тот Лигу Чемпионов и выиграет.
13ROS13
13ROS13
вчера в 15:37
Очень хорошее желание.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:36
Желание есть у всех с возможностями проблемы.
beefs
beefs
вчера в 15:22
хотеть не вредно
Karabal
Karabal
вчера в 15:22
Сложно что-то возразить.
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