Салихамиджич: «Все в „Баварии“ хотят выиграть Лигу чемпионов»

Спортивный директор «Баварии» рассказал о трансферных целях немецкого клуба на ближайшее будущее.

Мы хотим укрепить состав талантливым игроком, а также купить звезду международного класса, которая поднимет уровень мастерства всей нашей команды, а также поможет обеспечить нашим зрителям и болельщикам привлекательный и результативный футбол.

Все в «Баварии» хотят выиграть Лигу чемпионов, но с разумными тратами.