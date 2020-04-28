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Уткин: «Ситуация с Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста»

сегодня, 09:08

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал скандал с участием голкипера «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который недавно раскритиковал правительство страны.

Ситуация с вратарём Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста. Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране — право, гарантированное конституцией. Если чёртов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причём неважно, подписал его работник или нет.

Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья. И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и всё. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.

Текст объяснения идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре — благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно — я о проведении чемпионата мира в России.

Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира — не акт объединения страны и вклад в её развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и ещё дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то всё-таки всё получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот. Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все.

Только тогда не надо тереть комментарии на клубном сайте — раз, и штраф, штраф-то всё равно незаконен — два. А осудить, понудить, проблеять — пожалуйста. Дураки в правах не ограничены.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:55
утиные истории продолжаются )) но тут он чуть протрезвел))
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 09:54
Доля правды есть.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 09:37
Без Уаси никак. Гыгыгы
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:33
без мнения жирного-никуда
Roman73
Roman73
сегодня в 09:23, ред.
Критика полезна для дела и критиковать есть что.
Критика полезна, в том числе и критикуемым.
Нашёлся слава Богу, тот , который посмел открыть рот.
Этому надо радоваться .
Солидарность надо проявлять ,
а не подхалимничать , как в магазине хамоватому продавцу.
Надо поддерживать, защищать друг друга от чьего то бы не было произвола.
А иначе, поодиночке - всем ГУЛАГ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:11
Без Иксперта этого не разобраться никак)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:09
Что-то Уткин разкрякался сильно.
beefs
beefs
сегодня в 09:09
проста как ясный день
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