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Червиченко: «Если РПЛ возобновят, нужно делать это без уехавших легионеров»

сегодня, 03:28

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможного возобновления сезона в чемпионате России. Червиченко убеждён, что клубам не стоит ждать возвращения уехавших иностранцев, а следует начинать играть без них.

Некоторые умные руководители клубов отпустили своих легионеров за границу, и теперь непонятно, как их возвращать. Из-за этого возобновление сезона затянется ещё сильнее. Считаю, что не нужно никого ждать и, если ситуация позволит, необходимо стартовать без уехавших иностранцев. Ведь никто не давал рекомендаций их отпускать — это было личное решение самих клубов. Заодно и посмотрим, на что способны наши русские ребята. Это будет дополнительный шанс для них. А если ещё кто-то раскроется, получится вообще отлично.

Ранее почётный президент РФЧ Вячеслав Колосков заявил, что возобновление чемпионата России во второй половине июня – «вполне реальные сроки».

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Все комментарии
Youngberg
Youngberg
сегодня в 06:26
Фигню сморозил экс Президент)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:16
Думаю, к совету этого дяденьки никто прислушиваться не будет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:58
Чемпионат дублёров будет непредсказуем.
Faustello
Faustello
сегодня в 05:55
С одной стороны мнение спорное, а с другой, если это действительно будет влиять на время возобновление, то возможно и правильно. Единственно, не понимаю, почему совсем без них доиграть, просто не ждать их возвращения, а там как приедут пусть вливаются.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:11
Червь снова мстит федуну а заодно и спартаку, ведь все шюрли, кралы сленяли по домам.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:05
Ещё одно предложение.
112910415
112910415
сегодня в 04:47
вот где скандалы-то будут !
никто же не запрещал отпускать легионеров ...
Karabal
Karabal
сегодня в 03:46
Возможно, это правильно.
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