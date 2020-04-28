Червиченко: «Если РПЛ возобновят, нужно делать это без уехавших легионеров»

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сегодня, 03:28

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможного возобновления сезона в чемпионате России. Червиченко убеждён, что клубам не стоит ждать возвращения уехавших иностранцев, а следует начинать играть без них.

Некоторые умные руководители клубов отпустили своих легионеров за границу, и теперь непонятно, как их возвращать. Из-за этого возобновление сезона затянется ещё сильнее. Считаю, что не нужно никого ждать и, если ситуация позволит, необходимо стартовать без уехавших иностранцев. Ведь никто не давал рекомендаций их отпускать — это было личное решение самих клубов. Заодно и посмотрим, на что способны наши русские ребята. Это будет дополнительный шанс для них. А если ещё кто-то раскроется, получится вообще отлично.

Ранее почётный президент РФЧ Вячеслав Колосков заявил, что возобновление чемпионата России во второй половине июня – «вполне реальные сроки».