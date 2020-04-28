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Червиченко: «Прозвучит обидно, но ФНЛ и ПФЛ не столь значимы, как РПЛ»

сегодня, 05:17

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вероятное досрочное завершение сезона в ФНЛ и ПФЛ. Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что возобновление сезона во второй лиге России в предложенные Исполкомом УЕФА сроки «противоречит здравому смыслу».

ФНЛ и ПФЛ — не настолько смотрибельные турниры, как РПЛ. В сравнении с элитным дивизионом это не столь значительные турниры. Конечно, для некоторых регионов, чьи единственные клубы выступают в данных лигах, это прозвучит обидно. Но РПЛ смотрит вся страна, а низшие дивизионы — нет. Конечно, обидно за конкретных людей, но это форс-мажорная ситуация.

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Youngberg
Youngberg
сегодня в 07:27
Червиченко хотел наоборот)
beefs
beefs
сегодня в 07:17
Это так и есть, и чего обижаться
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:39
Червь сидит за столом с пузырём и рассуждает о футболе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:38
Первый уровень значимый, чем второй и третий
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:59
ФНЛ и ПФЛ можно принести в жертву.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 05:52
Чего хотел этим сказать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:51
АбиднА, слушай, да?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:25
Конечно не так значимы
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