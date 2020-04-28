Червиченко: «Прозвучит обидно, но ФНЛ и ПФЛ не столь значимы, как РПЛ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вероятное досрочное завершение сезона в ФНЛ и ПФЛ . Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что возобновление сезона во второй лиге России в предложенные Исполкомом УЕФА сроки «противоречит здравому смыслу».

ФНЛ и ПФЛ — не настолько смотрибельные турниры, как РПЛ . В сравнении с элитным дивизионом это не столь значительные турниры. Конечно, для некоторых регионов, чьи единственные клубы выступают в данных лигах, это прозвучит обидно. Но РПЛ смотрит вся страна, а низшие дивизионы — нет. Конечно, обидно за конкретных людей, но это форс-мажорная ситуация.